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В Україну несподівано прибув лідер Південної Кореї: буде важлива розмова з Зеленським

Альона Вороніна
15 липня 2023, 10:43 оновлено 15 липня, 11:25
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Лідери двох держав планують обговорити під час зустрічі подальшу допомогу і післявоєнну відбудову України. Юн Сок Йол уже відвідав Бучу та Ірпінь.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Корея Юн Сок Йол
В Україну несподівано прибув лідер Південної Кореї/ Фото ілюстративне: зустріч президентів України та Південної Кореї у травні 2023 року; колаж: Главред, фото: Офіс президента Украины

До України з неоголошеним візитом прибули президент Південної Кореї Юн Сок Йол і його перша леді Кім Кен Хі.

Про це повідомляє видання Yonhap, яке посилається на канцелярію лідера країни. Зазначається, що лідер Південної Кореї під час візиту в Україну уже відвідав Бучу та Ірпінь.

Лідер Республіки Корея планує покласти вінок до пам'ятника загиблим у війні перед зустріччю із Зеленським.

відео дня

Найближчим часом запланована зустріч Юн Сок Йола з президентом України Володимиром Зеленським, на якій вони збирають обговорити подальшу допомогу і післявоєнну відбудову України.

"Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом", – пише видання.

Як Південна Корея підтримує Україну під час війни

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО. Південна Корея є великим експортером зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України.

Нагадаємо, 16 травня цього року перша леді України Олена Зеленська прибула до Республіки Корея з візитом, у межах якого взяла участь у конференції "Азіатське лідерство". У перший день візиту дружина глави Української держави провела зустріч з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Сам Зеленський 21 травня в рамках робочого візиту до Японії для участі в саміті "Групи семи" також провів зустріч з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Президент України висловив подяку Республіці Корея за гуманітарну та нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження. Володимир Зеленський висловив надію на продовження співпраці.

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