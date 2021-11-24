Шість пересадок за ніч: українські хірурги провели рекордну кількість трансплантацій

Українські хірурги провели рекордну кількість трансплантацій / скріншот з відео

Протягом ночі на 24 листопада українські хірурги здійснили шість пересадок органів. Оперували майже одночасно в чотирьох клініках Запоріжжя та Києва.

Зокрема, вперше провели операцію в столичній лікарні"Феофанія". Там пацієнту пересадили печінку, пише "ТСН".

Також у Київському Інституті серця 52-річному чоловікові одночасно пересадили два органи: серце і нирку.

Всього за останні два дні українські хірурги успішно провели дев'ять трансплантацій від трьох донорів. В Українському центрі трансплантації кажуть, що дякувати за це слід не тільки медиків з їх високим умінням, а й родичів померлих, які все частіше дають згоду на забір органів.

Раніше ми повідомляли, що в Києві провели трансплантацію відразу чотирьох органів . Зокрема, серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це був її єдиний шанс. Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доставити менш ніж за годину.

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