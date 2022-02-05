Українці отримуватимуть нову пенсію починаючи з березня: на кого чекають надбавки

В Україні з 1 березня перерахують пенсії / УНІАН

В Україні з 1 березня перерахують пенсії, а розмір надбавки в середньому складе близько 550 грн, при цьому мінімальна надбавка буде на рівні 100 грн.

Як розповів в ефірі UA: Перший радник міністра соцполітики Микола Шамбір, розмір надбавки залежить від стажу і заробітку, а без індексації залишаться спеціальні пенсії, в тому числі для держслужбовців, журналістів.

За словами радника міністра, незабаром в Україні розглянуть законопроект, який також дозволить перерахувати і спеціальні пенсії, проте зараз підстав для цього немає.

На велику надбавку розраховувати не варто

Частина від цього підвищення вже з'їла інфляція, розповів заступник міністра.

"Не можемо сказати, що пенсіонери стануть отримувати набагато вище. Ця норма встановлена законом. 50% інфляції і 50% від зростання зарплат – дає можливість робити індексацію трохи вище інфляції. Звичайно, в умовах цін, які зараз є, це невеликий розмір", – заявив Шамбір.

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читайте такожВ Україні змінився вік виходу на пенсію: кому потрібно купувати стажТакож він нагадав, що з квітня 2022-го пройде автоматичне підвищення пенсій для тих українців, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку і встигли заробити як мінімум 24 місяці додаткового стажу. Їх виплати збільшаться з урахуванням підвищеного стажу.

Підвищення пенсій з 1 березня

страхові пенсії, призначені до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення складе близько 500 грн);

пенсії військовим (середній розмір підвищення становитиме 700 грн);

мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення складе 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Також встановлюється доплата особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць.

Крім того, підвищується мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю першої групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2 200 до 2 300 грн, а для непрацюючих пенсіонерів з числа одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн до 2 100 грн.

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