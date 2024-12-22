На українців можуть чекати нові покарання: що буде з порушниками комендантської години

В Україні можуть почати штрафувати людей, які порушують комендантську годину.

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В Україну можуть ввести штрафи за порушення комендантської години / Колаж: Главред, фото: УНАН, pixabay

Про що йдеться:

Скільки доведеться заплатити порушникам комендантської години

Кого не штрафуватимуть за порушення комендантської години

В Україні хочуть почати штрафувати за порушення комендантської години. Відповідний законопроект вже був затверджений Кабміном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Очікується, що у випадку порушення комендантської години буде передбачатись покарання у вигляді штрафу у розмірі 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень.

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Штрафи не будуть застосовуватись до людей, які:

йдуть до укриттів;

надають медичну чи домедичну допомогу;

супроводжують поранених чи тяжкохворих;

евакуюються чи рятують майно.

Також не йде мова про інші випадки, які несуть загрозу життю громадян.

До того ж в Україні планують ввести штрафи за порушення правил евакуації - в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів. За таке порушення може бути накладений штраф у розмірі 510-850 гривень.

Водночас слід зазначити, що відповідне рішення не є остаточним, адже законопроект має бути розглянутий у Верховній Раді.

Комендантська година в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україні була введена комендантська година. Нині у більшості областей вона триває з 00:00 до 5:00. У регіонах, де лінія зіткнення знаходиться близько, комендантська година починається раніше. Слід зазначити, що лише у Закарпатській області взагалі не діє комендантська година.

Нещодавно у КМДА розповіли, чи скасовуватимуть у Києві на Новий рік комендантську годину. Виявилось, що вона буде діяти навіть у новорічну ніч.

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