На українців можуть чекати нові покарання: що буде з порушниками комендантської години

Про що йдеться:
- Скільки доведеться заплатити порушникам комендантської години
- Кого не штрафуватимуть за порушення комендантської години
В Україні хочуть почати штрафувати за порушення комендантської години. Відповідний законопроект вже був затверджений Кабміном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Очікується, що у випадку порушення комендантської години буде передбачатись покарання у вигляді штрафу у розмірі 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень.
Штрафи не будуть застосовуватись до людей, які:
- йдуть до укриттів;
- надають медичну чи домедичну допомогу;
- супроводжують поранених чи тяжкохворих;
- евакуюються чи рятують майно.
Також не йде мова про інші випадки, які несуть загрозу життю громадян.
До того ж в Україні планують ввести штрафи за порушення правил евакуації - в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів. За таке порушення може бути накладений штраф у розмірі 510-850 гривень.
Водночас слід зазначити, що відповідне рішення не є остаточним, адже законопроект має бути розглянутий у Верховній Раді.
Комендантська година в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україні була введена комендантська година. Нині у більшості областей вона триває з 00:00 до 5:00. У регіонах, де лінія зіткнення знаходиться близько, комендантська година починається раніше. Слід зазначити, що лише у Закарпатській області взагалі не діє комендантська година.
Нещодавно у КМДА розповіли, чи скасовуватимуть у Києві на Новий рік комендантську годину. Виявилось, що вона буде діяти навіть у новорічну ніч.
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