Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

Нові правила набирають чинності з 21 жовтня / ternopilcity.gov.ua

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не стосуватимуться неповнолітніх пасажирів.

З такою заявою виступив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомили в пресслужбі відомства.

"Діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом в поїздках між регіонами без пред'явлення негативних тестів на COVID-19 і сертифікатів або міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей старше 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, зокрема транспорті", — пояснив Ляшко.

Без щеплення або тесту в автобус не пустять

11 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів посилили правила для пасажирських перевезень в регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки - з 21 жовтня всі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.

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