Українцям світять дві пенсії: кому і як оформити виплати

Українцям можуть виплачувати по дві пенсії / УНІАН

В Україні громадянам, які мають право відразу на кілька видів пенсій, призначається тільки одна з них за вибором. Однак існує один виняток.

Воно зроблене тільки для інвалідів з дитинства, розповів експерт Сергій Коробкін, пише видання На пенсії.

Кому і як оформляють дві соцвиплати

Він пояснив, що для громадян з категорії інвалідів з дитинства за певних умов дійсно призначаються дві виплати: по інвалідності та по втраті годувальника.

"Але в Пенсійному фонді можна оформити тільки один вид виплати, наприклад, по інвалідності або по втраті годувальника. Другий вид виплати в такому випадку призначається управлінням праці та соціального захисту населення. Називається такий вид виплати - державна соціальна допомога (по інвалідності або по втраті годувальника)", - уточнив експерт.

Він також зазначив, що при отриманні відразу двох пенсій третій вид виплат вже не передбачений.

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"Можливо, ви отримуєте обидві виплати: у Пенсійному фонді по інвалідності, а в управлінні праці – по втраті годувальника. У такому випадку будь-якої третій вид виплати вже не покладено", - додав Коробкін.

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Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.