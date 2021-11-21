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Українцям світить підвищення пенсій: кому і коли чекати надбавки

21 листопада 2021, 03:51

Уряд планує провести кілька етапів підвищення пенсій.

Пенсія
/ УНІАН

В Україні пенсіонерам варто очікувати збільшення виплат у 2022 році. Уряд планує провести кілька етапів підвищення пенсій.

Різні категорії пенсіонерів можуть готуватися до надбавки, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Перерахунок пенсій інвалідам-ліквідаторам

З 1 січня перерахують пенсію інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Індексація пенсій

Щорічна індексація пенсій стартує 1 березня. Це торкнеться приблизно 10 млн пенсіонерів.

Компенсація пенсіонерам старшого віку

У березні 2022 року заплановано збільшення компенсації українцям старше 75 років.

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Перерахунок мінімальної пенсії

Перегляд мінімальної пенсії, прив'язаної до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність запланований у два етапи:

  • з 1 липня 2022 року — 2 027 гривень;
  • з 1 грудня 2022 року — 2 093 гривні.

Збільшення виплат особам у віці 70-75 років

Цей етап планується реалізувати з 1 жовтня. Доплата до пенсії становитиме до 300 грн на місяць:

  • при трудовому стажі 25/20 років пенсія становитиме не менше 2500 грн;
  • при 35/30 роках стажу-не менше 3000 грн.

Жінкам, які досягли 60-річного віку і виходять на пенсію в 2022 році, буде встановлюватися підвищення до пенсії в розмірі 9 відсотків, додали в Мінсоцполітики.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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