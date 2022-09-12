УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна запросила в США озброєння для продовження наступу в 2023 році - WSJ

12 вересня 2022, 21:47

Серед необхідної зброї армійська тактична ракетна система, або ATACMS, дальність якої може досягати 300 км.

ATACMS, прапор США
Україна попросила у Конгресу США зброю / defense.gov, Reuters

Влада України запросила у американського Конгресу 29 видів систем озброєння і боєприпасів для продовження наступу в 2023 році - в цьому списку є ракети великої дальності ATACMS, пише The Wall Street Journal.

Журналісти видання ознайомилися з документом, який наша країна направила Конгресу США.

Серед необхідної зброї Армійська тактична ракетна система, або ATACMS, дальність якої може досягати 300 км. однак адміністрація президента США Джо Байдена поки відмовилася надати цю систему через побоювання, що Україна може використовувати її для удару по території Росії і розпалити більш широкий конфлікт із Заходом.

Видео дня

До переліку вимог України для "наступальних операцій" входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикорабельних ракет "Гарпун" та 2000 ракет для HIMARS.

Запити України надійшли, коли війська розбили окупантів у Харківській області.

ATACMS в залежності від модифікації здатні вражати цілі на відстані від 165 до 300 км. Це клас ракет "земля-земля", вони не тільки далекобійні, але й високоточні. Для їхнього запуску потрібні пускові установки м142 HIMARS і M270 MLRS, які є в України.

Нагадаємо, раніше раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США мають бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

Читайте також

війна в Україні новини США військова допомога військова агресія РФ новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:49

"Ти - хворий старий!": біля труни Єлизавети II накинулися на сина королеви

21:47

Україна запросила в США озброєння для продовження наступу в 2023 році - WSJВідео

21:42

Макс Барських оголосив про те, що бере новий псевдонім: "Занадто багато горя і страждань"

21:26

У Херсоні партизани підірвали колаборантку Тетяну ТомілінуВідео

21:14

В Україну мчить морозний циклон: синоптики назвали області, які будуть плаватиВідео

Реклама
21:02

Чарлі пальці-сосиски: про яку хворобу "говорять" руки 73-річного монархаВідео

20:47

"Ми програємо, ЗСУ нас оточують": окупант скаржиться, що у військових РФ на Харківщині немає шансів вижитиВідео

20:36

Остання воля королеви: про що попросила Єлизавета II перед смертю і кого обрала для виконанняВідео

20:29

"Немов вітром знесло": жителі розповіли, як росіяни з ганьбою тікали з БалакліїВідео

20:10

Прикмети на 14 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб удачу не втратитиВідео

19:41

РФ тимчасово призупинила відправку нових підрозділів в Україну: в чому причинаВідео

19:31

ЗСУ звільнили Богородичне на Донеччині: окупанти під час втечі підірвали церквуВідео

19:20

Хто візьме на себе брудну роботу з усунення Путіна від владиПогляд

19:16

Улюбленці фортуни: знаки східного гороскопу з найбільшим везінням

19:12

"Ось і "стіна Яценюка": українські бійці дійшли до кордону з РосієюВідео

19:10

"Стоятимемо на місці": Україна не піде на нові "мінські угоди" - ЗеленськийВідео

18:51

Лікар назвав ймовірну причину смерті Королеви

18:50

День перукаря в Україні: привітання і картинки до свята

18:44

Як почистити килим, не знімаючи його з підлоги: 3 ефективні способи

18:27

Зеленський озвучив головну умову скасування санкцій проти РосіїВідео

Реклама
18:18

Україна повинна завдати ударів по електростанціям в РосіїПогляд

18:16

Артем Компан: Європа не використовує українські ПСГ через заборону експорту природного газу з України

18:00

В Ізраїлі любителі Путіна спробували зірвати концерт ПоляковоїВідео

17:47

Принц Гаррі вперше порушив мовчання після смерті королеви Єлизавети IIВідео

17:46

Треба зняти "рожеві окуляри": Зеленський відповів Трампу на його позицію про війну в УкраїніВідео

17:33

Брітні Спірс знову в негліже: на цей раз спиною до камери

17:13

"Ми не хочемо, щоб нас втягували у війну": Німеччина відмовилась постачати Україні танкиВідео

17:08

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

16:57

Наталя Могилевська похвалилася пишними формами в тонкій нічній сорочціВідео

16:49

"І це вони ще не відступали": Данілов висміяв Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України"Відео

16:31

Від турніків до комп'ютерів: окупанти тікають з награбованим, кидаючи автобуси з "двохсотими"Відео

16:29

Ціни на бензин впадуть: скільки коштує паливо на АЗСВідео

16:27

Ріанна все більше: співачка знову здивувала своїми формами в шкіряному міні

16:10

"Найдорожчі зустрічі": Віталій Кім здивував шанувальників рідкісним фото з сестрою

16:01

Прикмети на 13 вересня: які 4 речі не можна робити, щоб не потрапити в небезпекуВідео

15:56

Спецназ Нацгвардії знищив російський Су-25 і захопив полонених біля Куп’янськаВідео

15:40

Путіну доповіли про "погані" події на фронті: Кремль вперше відреагував на контрнаступ ЗСУВідео

15:37

Золоті продукти: що в Україні подорожчає ще більше до кінця рокуВідео

15:34

Дмитро Гордон показав ікону, за допомогою якої в РФ промивають мізки пропагандисти

15:16

ЗСУ уже відбили на півдні 500 км²: звільнені 5 населених пунктів ХерсонщиниВідео

Реклама
15:05

Найкрутіші овочі: які плоди треба обов'язково їсти щодня

14:59

Розпад Росії вже пішов: Піонтковський пояснив буйні заяви Кадирова

14:58

РФ накрила Харків потужним вогнем: є жертви, місто без електрики та водиВідео

14:52

Допоможе один дешевий інгредієнт: як зробити, щоб риба не прилипала і не розвалювалася на сковородіВідео

14:47

Розтрощили 122 танки і вбили 1800 окупантів: ЗСУ порадували успіхами контрнаступу на півдніВідео

14:46

Королева б ніколи: Чарльз зробив зле обличчя через чорнильницюВідео

14:36

Як правильно мити голову, щоб зберегти свіжість волосся надовго: кращі порадиВідео

14:28

Юрій Горбунов засвітив вагітну Катю Осадчу і привітав дружину з особливим сімейним днем

14:16

Кароль на концерті допомогла бійцю зробити дівчині пропозицію руки і серцяВідео

14:09

Вихідні в жовтні 2022 в Україні умовах воєнного стану: як будемо відпочивати

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти