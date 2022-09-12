Україна запросила в США озброєння для продовження наступу в 2023 році - WSJ

Україна попросила у Конгресу США зброю / defense.gov, Reuters

Влада України запросила у американського Конгресу 29 видів систем озброєння і боєприпасів для продовження наступу в 2023 році - в цьому списку є ракети великої дальності ATACMS, пише The Wall Street Journal.

Журналісти видання ознайомилися з документом, який наша країна направила Конгресу США.

Серед необхідної зброї Армійська тактична ракетна система, або ATACMS, дальність якої може досягати 300 км. однак адміністрація президента США Джо Байдена поки відмовилася надати цю систему через побоювання, що Україна може використовувати її для удару по території Росії і розпалити більш широкий конфлікт із Заходом.

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До переліку вимог України для "наступальних операцій" входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикорабельних ракет "Гарпун" та 2000 ракет для HIMARS.

Запити України надійшли, коли війська розбили окупантів у Харківській області.

ATACMS в залежності від модифікації здатні вражати цілі на відстані від 165 до 300 км. Це клас ракет "земля-земля", вони не тільки далекобійні, але й високоточні. Для їхнього запуску потрібні пускові установки м142 HIMARS і M270 MLRS, які є в України.

Нагадаємо, раніше раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США мають бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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