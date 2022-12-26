Україна посилить блок НАТО, вона відіграватиме роль Ізраїлю в Східній Європі – Загородній

Альянсу вигідно прийняти Україну у свої лави. Але проти цього будуть відверті союзники Кремля – зокрема, Угорщина і Туреччина.

Вступ України в НАТО посилить блок, впевнений Тарас Загородній/ УНІАН, Главред

НАТО вигідно членство в організації України, адже наша держава уже стала достатньо потужною у військовому плані і може відіграти важливу роль у стримуванні Росії.

Також Україна стримуватиме Туреччину в Чорноморському регіоні. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Україна показала свою здатність захищатися, тому вона посилить блок НАТО. Вона буде стримувати і Росію, і Туреччину в Чорноморському регіоні, у неї повинна бути сильна армія, далекобійні ракети власного виробництва, потужні спецслужби", – зазначає Загородній.

Він наголосив, що Україна може стати "Ізраїлем у Східній Європі".

"Україна повинна відігравати роль Ізраїлю в Східній Європі – нормального справедливого поліцейського, який буде активно впливати на процеси, що відбуваються в Росії, на Кавказі, а, можливо, і далі за Уралом", – каже експерт.

Також він відзначив хорошу роботу Служби безпеки України. За його словами, відомство демонструє успіхи після зняття Баканова і приходу на його місце Малюка – бойового офіцера, який воював у Гостомелі. Тепер СБУ демонструє результати – "трусить" Московський патріархат, проводить спецоперації і на території України, і на території РФ.

Проте є країни, які можуть виступити проти вступу України в НАТО. Першочергово це відверті союзники Кремля, каже експерт.

"Угорщина точно. Туреччина намагатиметься висувати свої умови. Всі інші країни якщо і будуть придумувати якісь приводи, то тиск Вашингтона, Лондона і країн Східної Європи змусить їх замовкнути. Тому що НАТО – це раціональна організація, ніхто не хоче платити за безпеку інших країн. Україна показала свою здатність захищатися, тому вона посилить блок НАТО", – наголошує Загородній.

Він наголосив, що військово-промисловий комплекс України повинен бути більш прогресивним, ніж у Європі, і на покоління випереджати Росію за багатьма напрямками.

"Ми повинні бути активними, поменше відчувати комплекс неповноцінності, ставати реальними лідерами Європи і бути активним регіональним гравцем аж до Уралу, а то й далі", – додав експерт.

Раніше військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що у Пентагону і НАТО є готовність надавати Україні озброєння для захисту від країни-агресорки РФ у потрібних обсягах. Така допомога постійно надається. Але "палиці у колеса" в питанні надання зброї можуть вставляти західні політики.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії. Клеверлі наголосив, що Альянс не погрожує Росії. За його словами, завдання НАТО – захищати лише свої держави-члени.

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