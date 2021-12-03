"Двері зачинені": Кулеба пояснив, чому Україну не беруть до НАТО

Дмитро Кулеба пояснив, коли Україна стане челеном НАТО / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба визнав, що двері Північноатлантичного альянсу для України поки що залишаються закритими. При цьому рішення про приєднання України до НАТО залежить від позиції столиць трьох країн-членів, які досі сприймають Україну як "доповнення до РФ". Про які саме держави йдеться, Кулеба не уточнив.

"За моїми підрахунками, Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з нами, нарешті почавши сприймати як незалежну і самостійну державу, а не як доповнення до Росії", - сказав глава МЗС в інтерв'ю латвійському новинному порталу Sargs.

При цьому Кулеба впевнений, що ситуація кардинально зміниться. Зокрема, коли в цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуть будувати свої відносини з Українською державою через призму двостороннього співробітництва з Російською Федерацією.

"Однак, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам тільки вікна для співпраці з Україною, а двері для приєднання поки будуть закриті", – визнав глава МЗС.

Кулеба не став відповідати на уточнююче питання про позицію лідерів яких країн щодо членства України в НАТО він говорить. Міністр послався на недипломатичність такої відповіді.

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Як повідомляв Главред, 25 листопада голова правління Ради у закордонних справах Росії Федір Лук'янов заявив, що Росія може провести військову операцію проти України у тому випадку, якщо відбудеться інтеграція Києва до Північноатлантичного альянсу.

1 грудня Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував вимогу президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про надання юридичних доказів того, що Україна не увійде до Альянсу.

Столтенберг різко і негативно відповів на цю заяву і сказав, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО. А також заявив, що ніхто не має права контролювати своїх сусідів, встановлюючи "сфери впливу".

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