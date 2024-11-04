Україна розробляє нові рішення для боротьби із КАБами: деталі від Зеленського

Про що сказав Зеленський:
- РФ використовує в 10 разів більше "Шахедів" ніж минулої осені
- Україна розробляє нові рішення для боротьби з КАБами
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача в рамках якої, зокрема, обговорювались питання посилення ППО в регіонах та протидія російським КАБам. Про це він розповів у своєму Telegram.
За його словами під час засідання Ставки доповідав в. о. командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко, який розповів про протидію російським засобам повітряного терору.
"Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - написав Зеленський.
Він також зазначив, що відбулися доповіді про вітчизняне виробництво — зокрема, про снаряди, зброю, техніку, засоби радіоелектронної боротьби та дрони. Були представлені результати контрактування на цей рік та плани на наступний.
"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - зазначив президент.
Крім того, Головнокомандувач Олександр Сирський доповів про застосування далекобійних дронів, визначення пріоритетів та планування операцій.
Що таке КАБ?
КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.
Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.
Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.
Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
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