Україна примножила кількість літаків за два роки війни з РФ - Повітряні сили

Україна розвивала свої Повітряні Сили з 2014 року та доклала зусиль для відновлення та розширення авіаційного парку за рахунок державних коштів, сказав Євлаш.

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У ЗСУ сьогодні більше літаків, ніж у 2022 році / Колаж: Главред, фото: Повітряні Сили ЗС України, УНІАН

Повітряним силам ЗСУ вдалося примножити кількість літаків за два роки з моменту повномасштабного вторгення РФ в Україну. Про це речник Повітряних сил Збройних Сил України повідомив під час виступу на ютуб-каналі видання "Фокус".

"Так, ми можемо про це говорити. Наші країни-партнери, які мали раніше на озброєнні МіГ-29, Су-27, на початку повномасштабного вторгнення передавали нам свої літаки", - розповів речник.

За його словами, це зайняло не багато часу, зокрема й підготовка пілотів. Оскільки для літаків не потрібна була додаткова інфраструктура та обладнання.

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Євлаш також підкреслив, що Україна розвивала свої Повітряні Сили з 2014 року та доклала зусиль для відновлення та розширення авіаційного парку за рахунок державних коштів. Речник зазначив, що Україна має намір повністю переозброїтись та перейти до літаків F-16.

"Ми прямуємо в НАТО, і основний бойовий літак - це F-16... Ми потребуємо щонайменше 150 таких машин, які б змогли нам допомогти суттєво вирішувати наші завдання в повітряному просторі", - додав Євлаш.

F-16 для України - коли винищувачі з'являться в Україні

Як повідомляв Главред, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні розпочнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.

Інфографіка: Главред

Також Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.

Крім цього, Данія планує передати Україні 6 літаків F-16 цього літа. Ці винищувачі четвертого покоління стануть першими для української протиповітряної оборони.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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