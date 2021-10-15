Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі — дипломат

Першими Україна отримає два кораблі / УНІАН

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що офіційний Київ повинен незабаром отримати від Об'єднаного Королівства військову допомогу.

Завдяки укладеній минулого року угоді між Британією та Україною наші ВМС отримають військові катери, заявив дипломат в інтерв'ю каналу "Дом".

"Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два діючих кораблі. Вони відразу увійдуть до складу ВМС України. Буде розпочато роботу з будівництва двох військово-морських портів. Буде розпочато будівництво кораблів меншого класу, в Україні та в Британії. І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо також ракетну зброю, яка дозволить нам реально посилити наші можливості в морі", — зазначив Пристайко.

Посол України у Великій Британії уточнив, що першими Україна отримає два кораблі - тральщики, які захищатимуть узбережжя від мінної загрози.

Читайте такжеВсе відбудеться швидко: у Британії дали несподіваний прогноз вступу України до ЄСВарто відзначити, що 21 червня Україна і Великобританія підписали меморандум про морське партнерство, який передбачає спільне проектування і будівництво військових кораблів у двох країнах, реконструкцію суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

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Раніше криголам "James Clark Ross", який 30 років перебував у складі Британської антарктичної місії і був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський", остаточно перейшов у власність України.

Планується, що судно відкриє для українських вчених нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів і змін клімату в полярних регіонах.