Україна отримає "кишенькові дрони" для розвідки Black Hornet на $9 млн: чим вони унікальні

Мінідрон Black Hornet/ mil.in.ua, regjeringen.no

Норвегія і Велика Британія спільно передадуть Україні мікродрони Black Hornet на суму до 90 мільйонів норвезьких крон (9,1 мільйона доларів).

У цю суму входить вартість самих безпілотників, а також запасні частини до них, транспорт і навчання українських воїнів, як ними користуватися. Про це повідомляє Міноборони Норвегії, пише "Європейська правда".

Закупівля такої техніки відбуватиметься коштом фонду під керівництвом Великої Британії, до якого Норвегія внесла 400 мільйонів крон.

У норвезькому Міноборони зазначають, що Україна попросила передати такі мінідрони, щоб застосовувати їх на фронті у боротьбі проти російських загарбників.

Також зазначається, що за кошти фонду буде придбана система боротьби з безпілотниками приблизно на 100 мільйонів норвезьких крон. В якості системи обрано Nightfighter від британської SteelRock Technologies.

Мінідрони Black Hornet – що про них відомо

Black Hornet (укр. "Чорний Шершень") – це військовий безпілотний мікро літальний апарат, який виготовляється у Норвегії. Цей дрон ще називають кишеньковим, адже він має дуже маленькі розміри.

У той же час такий розвідувальний безпілотник, який важить всього 32 грами, дає військовим великі можливості. Він має дві оптичні камери і навіть тепловізор. Його дуже зручно застосовувати для розвідки, особливо в умовах бойових дій у місті.

Дрон має радіус дії 1,6 кілометра і може перебувати у повітрі 25 хвилин.

Такі безпілотники використовуються у низці країн-союзників НАТО, включаючи США і Британію. Його застосовують для розвідки і визначення цілей.

Мінідрон Black Hornet/ mil.in.ua

Нагадаємо, уряд Туреччини передав Україні 50 бронеавтомобілів Kirpi, які мають протимінний захист. Такі авто мають стандартну і додаткову броню, вони добре захищають від стрілецького озброєння та мінної загрози.

Раніше повідомлялося, що уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Такі авто передали на додачу до артилерії, переносних засобів ППО та БТРів, які надали раніше.

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