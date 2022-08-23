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Україна отримала 50 бронеавтомобілів Kirpi від Туреччини: чим вони унікальні

23 серпня 2022, 14:19

Такі авто мають стандартну і додаткову броню, вони добре захищають від стрілецького озброєння та мінної загрози.

Бронеавтомобиль Kirpi
Україна отримала 50 бронеавтомобілів Kirpi від Туреччини/ defenceturk

Уряд Туреччини передав Україні 50 вживаних бронеавтомобілів Kirpi, які мають протимінний захист.

Авто передали на основі угоди між урядами двох держав. Тому техніка постачалася не напряму від виробника – компанії BMC, а з тих запасів бронеавтомобілів, які були на зберіганні в турецького війська. Про це повідомили джерела в турецькому в уряді та промисловості, пише Defense News.

Зазначається, що надалі плануються ще поставки таких автомобілів.

"Згідно з угодою, Міністерство національної оборони Туреччини доставило в Україну початкову партію з 50 Kirpi. Будуть і подальші поставки", – розповіло джерело в турецькому уряді.

Бронеавтомобілі Kirpi – що про них відомо

Kirpi (укр. "Їжак") – це бронетранспортер, який має захист від мін і засідок класу MRAP. Такі авто виготовляє турецька компанія BMC.

Такі авто мають стандартну та додаткову броню, що допомагає їм бути захищеними від балістичних загроз. Машина захищає від стрілецького озброєння та мінної загрози.

Призначення таких автомобілів – перекидати особовий склад на інші місця, захищаючи їх від усіх видів загроз під час транспортування. Турецька армія досить активно використовує Kirpi.

Максимальна швидкість таких машин становить до 100 км/год. В авто одночасно можуть вміститися 13 бійців.

Раніше повідомлялося, що уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Такі авто передали на додачу до артилерії, переносних засобів ППО та БТРів, які надали раніше.

Нагадаємо, Україна могла отримати від США в якості військової допомоги ракетний комплекс ATACMS, протирадіолокаційні ракети HARM, високоточні боєприпаси Excalibur.

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