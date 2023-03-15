Україна отримає два кораблі класу Alkmaar від Нідерландів: як це допоможе ЗСУ

Кораблі нададуть до 2025 року, але навчання екіпажів розпочнеться уже найближчим часом.

Україна отримає два кораблі класу Alkmaar від Нідерландів/ defensie.nl, УНІАН

Нідерланди нададуть Україні два протимінних тральщики класу Alkmaar. Кораблі планують передати до 2025 року.

При цьому українські моряки почнуть навчання на таких суднах вже найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками візиту нідерландської колеги Кайси Оллонґрен, яка побувала в Україні 14 березня.

Як розповіла Оллонґрен, ці військові судна Нідерланди передадуть для безпечного та захищеного проходу Чорним морем. Тренування українських моряків розпочнуться восени 2023 року.

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"Ми знаємо стратегічну та економічну важливість Одеського морського порту для постачання їжі. Задля безпечного та захищеного проходу Чорним морем Нідерланди передадуть Україні ці допоміжні військові судна. Восени ми почнемо тренувати українських моряків в тісній співпраці з Бельгією і іншими союзниками. Це інвестиція у майбутнє у ЗСУ", – зазначила міністр оборони Нідерландів.

Український міністр оборони Олексій Резніков нагадав, що Україна уже отримала два таких кораблі від Великої Британії. Також він зазначив, що до передачу кораблів долучиться і Бельгія.

"Українська морська держава буде розвивати свій флот. Плюс ми з вами знаємо, що ми будуємо флот в Туреччині, так що можна сміливо заявляти, що існує корабельна коаліція", – сказав Резніков.

У своєму Twitter Резніков подякував за ініціативу Нідерландів надати Україні такі кораблі.

Нагадаємо, Оллонґрен під час свого візиту до України 14 березня відвідала Одесу і Миколаїв.

Протимінні тральщики класу Alkmaar – що про них відомо

Тральщик – це спеціальний військовий корабель, головним завданням якого є пошук, виявлення і знищення морських мін. Також він проводить кораблі і судна за тралами через мінні загородження.

Україні планують надати тральщики класу Alkmaar, які більш відомі під позначенням Tripartite. Такі кораблі будували ще у 1980-х роках у межах спільного проекту між Францією, Бельгією і Нідерландами, пише Defense Express. Загалом було збудовано 40 тральників цього типу.

Екіпаж судна складається з 55 осіб. Корабель оснащений автоматичною гарматою F2 калібру 20-мм, а також має по два кулемети калібру 12,7 мм та 7,62 мм, гідролокатор для пошуку мін і два підводні дрони типу ECA PAP 104 для боротьби з мінами ворога.

Військова допомога Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим станом на сьогодні потрібні додаткові артилерія, снаряди, літаки і танки, щоб вигнати російських окупантів з території нашої держави. Зараз відчувається дефіцит з цими видами озброєння.

3 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

Нагадаємо, видання The Economist із посиланням на європейських чиновників повідомило, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і до цього часу вона отримала 40% усієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон від початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму загалом понад 8 мільярдів доларів.

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