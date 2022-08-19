Україна не може перенести війну до РФ, але коли будуть ракети до 750 км, ситуація зміниться - Бадрак

Україні потрібні свої ракети, які будуть здатні дотягнутися до військових аеродромів та заводів Росії - експерт / УНІАН

Україна повинна розвивати свій військовий потенціал таким чином, щоб було зрозуміло – держава готова піти на миттєву відповідь. Наразі війну неможливо перенести на територію Росії, тому що Захід не дозволяє Києву піти на такий крок, застосовуючи його зброю. Однак все зміниться після того, як в української держави будуть свої ракети дальністю 500 або 750 кілометрів, які можуть дотягнутися до російських аеродромів і військових заводів. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна повинна володіти серйозним військовим потенціалом, щоб була зрозуміла готовність держави завдати удару у відповідь.

За його словами, наразі немає можливості перенести війну на територію РФ, щоб вражати ворожі військові об'єкти. Для цього потрібні ракети з дальністю 500-750 кілометрів. Тоді буде інша ситуація.

"Чому ми зараз дуже вразливі і не можемо перенести війну на територію Росії – поясню. У нас такі зобов'язання перед Заходом. Захід практично не дозволяє нам це робити, застосовуючи його зброю. А ось коли у нас будуть свої ракети, наприклад, декілька сотень дальністю 500 км, а краще 750 км – щоб вони діставали до Москви, ситуація зміниться. Коли будуть ракети, здатні дотягнутися до аеродромів і військових заводів Росії, і ми покажемо це на практиці, на нас очікує інша риторика й інша обстановка", - пояснив Бадрак.

Також він додав, що Україна навряд чи зможе використовувати американські ракети по військових об'єктах на території Росії. Крім перемоги Києва, Штати зацікавлені в послабленні Москви та російсько-китайського союзу. А питання Китаю цікавить Вашингтон набагато більше, ніж РФ.

"Навряд чи варто чекати від України таких дій, допоки ми застосовуємо американські ракети. Сполучені Штати зацікавлені в нашій перемозі, але ще більший інтерес для них представляє повільне поослаблення Росії. Щоб було поослаблено в цілому російсько-китайський союз, який наразі утворився. Адже Китай американців цікавить у рази більше, ніж Росія", - підкреслив Валентин Бадрак.

Нагадаємо, конгресмен Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін наприкінці липня заявила, що Штати повинні в терміновому порядку поставити Україні ракети ATACMS дальністю до 300 кілометрів. За її словами, такі ракету потрібно надати для підтримки контрнаступу ЗСУ на півдні.

17 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна очікує, коли у США ухвалять політичне рішення щодо передачі Києву наддалекобійних ракет ATACMS для ракетних систем HIMARS.

За його словами, американська артилерія вже змінила хід бойових дій, а нові ракети нададуть ЗСУ ще більше переваг.

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