Україна може повністю відмовитися від імпорту газу: глава ГТС повідомив подробиці

Україна може повністю відмовитися від імпорту газу / УНІАН

Україна може відмовитися від імпорту газу. Це можливо, якщо розвинути в країні видобуток газу і виробництво біогазу. З такою заявою виступив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що Україна має значний потенціал для виробництва біогазу. Свої підрахунки глава ГТС опублікував 5 червня.

"Україна має дуже великий потенціал для виробництва біогазу-до 8 мільярдів м3 біогазу на рік. Це дуже амбітна мета на наступні 10 років. Але 0,5 мільярда м3 біогазу через 2 роки цілком реально. Україна має реальну можливість шляхом розвитку власного видобутку газу і виробництва біогазу повністю відмовитися від імпорту газу", - повідомив він.

Сергій Макогон для прикладу наводить Данію, де 27% газу в мережах – біометан, тобто біогаз, доведений до якості метану. Останні 5-6 місяців до того ж спостерігається стабільне зростання. Данія розраховує мати стовідсоткову зелену газову систему в 2030 2035 роках.

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"Газопостачальна компанія" Нафтогаз України "утримує ціну на газ в рамках річного тарифного плану"фіксований". Таке рішення було прийнято через воєнний стан", - повідомили в Центрі протидії дезінформації.

В РНБО зазначили, що ціна газу становить 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (постачання), а договори будуть автоматично продовжені.

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