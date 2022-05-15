Україна може перемогти Росію в 2022 році: у Зеленського назвали важливу умову

Україна могла б закінчити війну з Росією в 2022 році / УНИАН

Україна не зможе завершити війну з Росією у травні, але може це зробити вже в 2022 році. Але це відбудеться за умови, що західні партнери запровадять нафтове ембарго і поставлять танки, літаки і артилерію.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

За його словами, Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто в світі.

"Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго плюс танки, літаки і артилерія. Покінчимо з цим разом", - написав Подоляк.

Як повідомляв Главред, 11 травня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає, тому в РФ зараз призначають командирів, які тверезо оцінюють ситуацію та доповідають про неї.

"Починається відчайдушна торгівля зі світовою спільнотою та Україною за мирний договір", - сказав Арестович.

Пізніше Арестович заявив, що країна-агресорка Росія вичерпує сили, необхідні для наступу. Але спрогнозувати, скільки часу ще триватиме війна в Україні, складно. Причина цьому - "жахливий ідіотизм" командування РФ.

Радник глави МВС України Віктор Андрусів вважає, що війна в Україні може затягнутися щонайменше до кінця цього року. Країна-агресорка сподівається, що серйозна енергетична криза, яка виникне ближче до зими, змусить Захід "домовлятися" з РФ.

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