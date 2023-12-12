Україна може залишитися без допомоги США вже за три тижні: усі подробиці

Кірбі дав песимістичний прогноз щодо підтримки України напередодні зустрічі Зеленського з конгресменами у Вашингтоні.

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США досі не можуть домовитися про подальше фінансування ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, скріншот

У Сполучених Штатів вичерпуються кошти на підтримку України. За словами представника Радбезу США Джона Кірбі, грошей вистачить всього на два-три тижні. Таку заяву Кірбі зробив в ефірі CNBC у вівторок, 12 грудня, в день приїзду в США українського президента Володимира Зеленського.

Без підтримки Конгресу військова допомога України може припинитися вже на початку 2024 року, нагадав він.

Потім Кірбі зазначив, що Америці набагато дорожче обійдеться безпосередня війна з Росією, ніж фінансування Сил оборони України.

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"Якщо ви думаєте, що ми витрачаємо занадто багато на підтримку України, уявіть, скільки це буде коштувати американській крові, якщо Путін доб'ється свого ... хто може гарантувати, що він не піде на країну НАТО?"- поцікавився Кірбі.

Він підкреслив, що взимку українській армії куди важче утримувати позиції під тиском ворога, а без підтримки Заходу Україна не зможе повною мірою відбивати російський наступ.

Підтримка України Заходом падає

США досі не можуть домовитися про подальше фінансування Української держави в умовах російського вторгнення. Республіканці вимагають від Адміністрації Байдена зайнятися внутрішніми проблемами Америки, в першу чергу - міграційним питанням, а наближені до Трампа конгресмени стверджують, що Україна все одно не переможе, тому повинна "віддати частину територій" Росії.

Байден і його соратники у своїх заявах всіляко підкреслювали, що зараз не місце для внутрішньополітичних сварок, а будь-яка затримка у підтримці України тільки на руку Путіну.

Крім того, захиталася єдність Європейського Союзу - сателіти Росії, на кшталт Угорщини, намагаються перешкодити подальшому фінансуванню армії і уряду України. Наприклад, угорський прем'єр Віктор Орбан у всіх своїх виступах неодноразово підкреслював, що Київ приречений на поразку перед Росією. Проросійські сили активізувалися і в Словаччині, а в Польщі фінансовані Росією громадські рухи ініціювали блокування руху вантажівок під приводом "скасування транспортного безвізу".

Українська влада і військові з цим не згодні. Напередодні президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США, де сьогодні зустрінеться з представниками Конгресу.

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