Україна має сили на опір, тому навряд чи погодиться на переговори - Хара

В Росії і досі переконані, що перемога буде за їхньою армією і хочуть окупувати якомога більше територій України.

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Україна має ресурси для продовження боротьби / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Що сказав Хара:

Наразі немає сенсу говорити про переговори

Росія не зацікавлена припиняти війну

В України є можливість протистояти ворогу

Після обрання у США новим президентом Дональда Трампа увесь світ активно почав обговорювати можливість переговорів між Україною та країною-агресором Росією. Риторику в цьому питання змінив навіть президент України Володимир Зеленський. Про це розповів в інтерв'ю Главреду дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Якщо до перемоги Трампа український президент твердо стояв на тому, що жодних переговорів з РФ не може бути, а єдиний шлях до миру - це план перемоги, то після виборів у Штатах Зеленський заявляв, що Україна повинна вести переговори з агресором з позиції сили. Це передбачає і успіхи ЗСУ на полі бою, для яких необхідно, аби західні партнери надавали Україні більше допомоги та озброєння.

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Але, навіть попри таку позицію зі сторони української влади, готовити про переговори зараз немає сенсу, адже в них першочергово не зацікавлені росіяни.

План перемоги / Інфографіка: Главред

"Росіяни в них не зацікавлені на даному етапі - вони зосереджені на тому, щоб витіснити ЗСУ з Курщини та захопити якнайбільше українських територій. Вони поступово просуваються та відчувають власну силу, тому навряд чи без тиску на Росію можна розпочати переговори", - пояснив Хара.

Підтверджують цю думку нещодавні заяви заступника міністра Рябкова та міністра закордонних справ РФ Лаврова. Вони продовжують наполягати на необхідності досягнути мети "СВО".

"Москва хоче чотири українські області, Крим та багато іншого. У РФ переконані, що російські війська просуватимуться, а, відповідно, для Москви немає стимулів сідати за стіл переговорів", - додав дипломат.

Стимулів до переговорів немає і в України. Нинішня адміністрація Байдена намагається витратити максимум виділених коштів на озброєння Україні, тому ми не знаходимось у критичній ситуації, щоб сідати за стіл для діалогу з РФ.

"А головне – немає простору для компромісу. Росія бачить і цю війну, і переговори грою з нульовою сумою, тобто вважає, що вона має виграти та забрати все. Україна, звичайно, не може на це погодитися хоча б тому, що вона ще має сили чинити опір. Тому я думаю, що заклик Трампа про необхідність розпочати переговори не буде почутий ні в Києві, ні в Москві", - наголосив Хара.

Переговори України і Росії - що відомо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими і Польща братиме активну участь у будь-якому діалозі.

Раніше радник голови ОП України Михайло Подоляк наголошував, що мирні переговори з Росією можливі лише на справедливих умовах, що відповідають нормам міжнародного права.

Главред також писав, що за даними іноземних ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп фактично поставить ультиматум агресору Росії щодо завершення війни проти України і може вдатися до "килимових бомбардувань" російської економіки.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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