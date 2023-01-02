Україна готується повністю звільняти свої території, Новий рік став переломним етапом – Маломуж

Ракетними ударами Путін намагається зламати готовність України захищатися, але щоразу українці дивують диктатора РФ своєю стійкістю.

Україна готується повністю звільняти свої території, наголошує генерал Маломуж/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Для українців зустріч Нового року 2023 фактично стала переломним етапом у війні. Поки російський диктатор Володимир Путін намагався залякати громадян України ракетними обстрілами, вони навпаки ще більше об’єднувалися і згуртовувалися.

Україна вже готується повністю звільняти свої території. Про це розповів генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зазначає, що Путін з усіх сил намагається придушити готовність українців захищатися, але реакція громадян України на ракетні удари показує, що вони навпаки ще більше згуртовуються в умовах таких небезпек.

Маломуж зазначає: українці уже усвідомлюють, що вони можуть не лише ефективно захищатися і перемогти противника, а й наступати і звільняти свої території від окупантів. За його словами, таким переломним моментом, коли українці це усвідомили, якраз стала зустріч Нового року 2023.

"Це якраз етап зміни психології, що ми можемо наступати і звільняти повністю території нашої держави цього року. Цей формат дуже важливий, коли для бійців і командирів вже є позиція, що ми готові до звільнення нашої території, до звільнення наших земель, нашого народу", – зазначає Маломуж.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували ймовірність нового наступ російських окупантів. За оцінками військової розвідки України, росіяни 2023 року і далі намагатимуться продовжувати ведення наступальних дій, зазначає представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

Нагадаємо, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський прогнозує, що наступ сил оборони України може початися після промерзання ґрунту – в січні-лютому. Зараз українські війська володіють ініціативою в бойових діях, а в обороні російських окупантів існує слабке місце.

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