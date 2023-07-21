Україна досягне прогресу: у ЦРУ розкрили слабкі місця РФ

У ЦРУ США переконані, що слабкі місця путінської Росії стали більш помітними після заколоту Пригожина.

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У ЦРУ назвали слабкі місця РФ / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Українські військові під час контрнаступу будуть просуватися вперед, а ЦРУ США буде передавати Україні розвіддані, необхідні для досягнення прогресу. Про це заявив директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс, повідомляє Bloomberg.

Бернс також розповів про слабкі місця РФ:

низький моральний дух,

погані генеральські якості,

безлад серед політичного та військового керівництва.

Ці слабкі місця стали більш помітними після заколоту Пригожина.

відео дня

"Для багатьох росіян, які дивляться це, Які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, що у імператора немає одягу, або принаймні чому він так довго одягається", − сказав Бернс.

Він переконаний, що заколот став "унікальною можливістю", для вербування ЦРУ в Росії. В управлінні закликали росіян співпрацювати і розповіли, як з ними зв'язатися. Лише за тиждень після публікації відео подивилися 2,5 мільйона разів.

Контрнаступ ВСУ

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський підтвердив, що швидкий результат контрнаступу неможливий. Генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага - єдність військового керівництва і довіра солдатів один до одного.

США вважають, що західні літаки не допоможуть ЗСУ в контрнаступі. Українські військові мають зараз тиснути на фронті за допомогою загальновійськового підходу, а літаки не допоможуть через російську ППО, кажуть у США.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ буде важким і довгим. Бійцям ЗСУ не вдається просуватися швидко через щільне мінування територій.

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