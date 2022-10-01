У листопаді Росія знову може напасти з боку Білорусі - Золотарьов

Путін може знову задіяти Білорусь у нападі на Україну - Андрій Золотарьов / Колаж УНІАН, Reuters

До кінця листопада може послідувати напад російських військ з території Білорусі. Таке припущення в інтерв'ю Главреду озвучив політолог, директор аналітичного центру" Третій сектор " Андрій Золотарьов.

За його словами, рішення Кремля про незаконну анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей веде до ескалації ситуації на фронті.

"В України є кілька тижнів, щоб домогтися більш вигідних позицій і звільнити більше територій. Треба розуміти, що взимку бойові дії дуже часто якщо не припиняються, то стають менш інтенсивними. Рішення про анексію - це явно не шлях до миру, а спроба, як то кажуть, зайти з козирів і легалізувати вкрадене", - вважає експерт.

У той же час, на його думку, Росія може спробувати відкрити другий фронт в Україні, залучаючи до цього білоруську армію.

"Дуже висока ймовірність. Інша справа, якого роду будуть ці дії-удари по Києву і перерізання шляхів логістики Збройних Сил України, тобто поставок техніки з Польщі та інших європейських країн, або ж це будуть дії, спрямовані на зв'язування ЗСУ, щоб відвернути їх від перекидання ресурсів на інші ділянки фронту. У тому, що Білорусь знову буде задіяна в агресії, сумніватися не доводиться. У найближчі тижні навряд чи, але до кінця листопада цілком можливо, що з території Білорусі знову піде напад", - переконаний Золотарьов.

При цьому експерт зазначає, що нинішнє угруповання військ буде озброєне і екіпіроване набагато гірше, ніж угруповання для вторгнення в лютому-березні.

"Серед них тоді було багато частин ударної лінії - ВДВ, Морська піхота, тобто більш-менш підготовлені війська. А тут вже будуть "мобіки", але кількість їх така, що до цього потрібно бути готовим", - сказав Золотарьов.

Як писав Главред, за даними Головного управління розвідки України Росія має намір перекинути в Білорусь 20 тисяч мобілізованих окупантів. Лукашенко вже навіть почав готувати місця для їх розміщення.

Також повідомлялося, президент Росії Володимир Путін щодня тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенко, щоб він підключився до війни проти України. Як заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, Україні відомо про регулярний тиск Путіна на Лукашенка. Остання зустріч в Сочі була по цій темі.

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