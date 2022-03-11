Україна бореться вчетверо довше, ніж очікував ворог, і досягла стратегічного перелому – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський/ Скрін з відео

Україна уже бореться проти російських окупантів 16 днів – вчетверо довше, ніж Росія на це розраховувала. Ми вже досягли стратегічного перелому і йдемо до перемоги над ворогом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Це війна з дуже впертим ворогом, який не звертає увагу на тисячі своїх – навіть своїх – вбитих солдатів. Який зараз збирає по всій Росії резервістів, строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни. Який придумав завозити найманців проти наших людей. Головорізів з Сирії, з країни, яку руйнували так само, як окупанти зараз знищують нас", – зазначив Зеленський.

За минулу ніч і цей ранок окупанти "провели демілітаризацію" водопроводу в Чернігові, зазначив Зеленський. Водопровід був пошкоджений через обстріли з боку російських загарбників, внаслідок чого місто залишилося без води. Українські комунальники намагаються відновити водопостачання.

"Через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської і Донецької областей немає електрики, є проблеми з теплом, немає газу і води. Це гуманітарна катастрофа", – наголосив президент України.

Глава Української держави нагадав, що у ніч на п’ятницю, 11 березня, окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі.

"За що? Як вони загрожували Росії?", – наголосив український президент.

Він додав, що загарбники руйнували житлові будинки у селах Сумської області, Маріуполі, Харкові, обстріляли ракетами Луцьк тощо.

Зеленський зазначив, що санкційних пакетів, які станом на зараз були введені іншими державами, на сьогодні недостатньо – Росія все одно продовжує бомбардування. Він наголосив, що РФ повинна платити за цю страшну війну щоденно.

Він розповів також про гуманітарні коридори.

"Наші урядовці сьогодні організували 12-ть гуманітарних коридорів. Вантажі з харчами, водою та ліками вже в дорозі. Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Козаровичі, Микуличі, Макарів і звичайно Маріуполь. Якщо ж окупанти знову стрілятимуть і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів", – наголосив Зеленський.

Україна також зробить весною повноцінну посівну кампанію, наскільки це буде можливо, зазначив президент.

"На всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя, мрії, майбутнє. А отже, і про нашу перемогу", – сказав він.

Раніше прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського не виключена. Але, за його словами, попередньо делегаціям і міністрам необхідно зробити так, щоби глави держав зустрічалися заради результату, а не заради розмови.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти планують влаштувати теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоби згодом звинуватити Україну.

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