Ідуть в запої: у лавах окупантів зросла непокора офіцерам і міжетнічні конфлікти

У лавах окупантів через алкоголь зросла непокора офіцерам і міжетнічні конфлікти/ ua.depositphotos.com

Російські загарбники почали частіше зловживати алкоголем.

Через це загострюється розбрат у лавах окупантів – особовий склад починає демонструвати непокору своїм командирам. Крім цього, зростає кількість міжетнічних конфліктів, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Також зазначається, що армія країни-агресорки Росії продовжує втрачати на фронті багато своїх військових.

"Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок – непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти", – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що російські солдати на тимчасово окупованій Херсонщині панікують в очікуванні наступу ЗСУ. Від відчаю буряти та росіяни стріляють один в одного. Командир взводу бригади Богуна Андрій розповів, що причиною цьому є те, що росіяни кидають представників нацменшин із так званих республік на найбільш гарячі напрямки.

Нагадаємо, російські загарбники масово відмовляються воювати в Україні, адже бояться повернутися додому "вантажем 200". Черговий такий випадок стався з ротою однієї з дивізій окупантів, яка вважається елітною. Брати зброю до рук відмовилася ціла рота Кантемирівської танкової дивізії ворога.

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