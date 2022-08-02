Ідуть в запої: у лавах окупантів зросла непокора офіцерам і міжетнічні конфлікти

У війську країни-агресорки РФ почався розбрат – загарбники все більше зловживають алкоголем, лізуть в бійки та перестрілки і не слухаються командирів.
Російські загарбники почали частіше зловживати алкоголем.
Через це загострюється розбрат у лавах окупантів – особовий склад починає демонструвати непокору своїм командирам. Крім цього, зростає кількість міжетнічних конфліктів, повідомляє Генштаб Збройних сил України.
Також зазначається, що армія країни-агресорки Росії продовжує втрачати на фронті багато своїх військових.
"Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок – непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти", – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 серпня.
Раніше повідомлялося, що російські солдати на тимчасово окупованій Херсонщині панікують в очікуванні наступу ЗСУ. Від відчаю буряти та росіяни стріляють один в одного. Командир взводу бригади Богуна Андрій розповів, що причиною цьому є те, що росіяни кидають представників нацменшин із так званих республік на найбільш гарячі напрямки.
Нагадаємо, російські загарбники масово відмовляються воювати в Україні, адже бояться повернутися додому "вантажем 200". Черговий такий випадок стався з ротою однієї з дивізій окупантів, яка вважається елітною. Брати зброю до рук відмовилася ціла рота Кантемирівської танкової дивізії ворога.
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