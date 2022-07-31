Ціла рота елітної дивізії армії РФ відмовилася воювати в Україні – розвідка

Солдати усі до одного відмовилися від контракту і сказали, що не візьмуть зброю до рук.
Російські загарбники масово відмовляються воювати в Україні, адже бояться повернутися додому "вантажем 200". Черговий такий випадок стався з ротою однієї з дивізій окупантів, яка вважається елітною.
Брати зброю до рук відмовилася ціла рота Кантемирівської танкової дивізії ворога. Про це розповіли джерела у розвідці журналістам "24 каналу".
Йдеться про 2-гу роту згаданої дивізії. Солдати усі разом відмовилися від контракту і засвідчили, що не підуть воювати.
Як зазначають у розвідці, ті солдати дивізії, які все таки вирушать на війну, знімають техніку з консервування і вантажать боєкомплекти. Проте у них дуже низький моральний дух – вони налякані і бояться зустрічі зі Збройними силами України.
Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнована низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.
Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що російські окупанти найближчим часом можуть зосередитися на тому, щоб проводити наступ на Бахмут і навколо Донецька. Загарбники хочуть захопити якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих так званих "референдумів" у вересні.
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