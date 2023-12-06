"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

Російські окупанти зазнали серйозних втрат на Таврійському напрямку. За останню добу вони залишилися без системи радіоелектронної боротьби РЕБ "Житель", а лави загарбників порідшали на 520 осіб.

"Погана для окупантів доба. Знищена станція РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" і САУ 2С7 "Піон". Ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії", - повідомив у Telegram бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень і здійснили 1059 артобстрілів.

"Наші захисники і захисниці стійко утримують оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - уточнив Тарнавський.

РЕБ "Житель": чим ця система шкодить ЗСУ на полі бою

Армія РФ прийняла на озброєння систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" в 2008 році. З того часу система була модернізована.

Це автоматизована станція створення перешкод. Вона працює в складі автоматизованого комплексу перешкод Р-330М1П "Діабазол" або автономно, але з меншою ефективністю. Модуль живиться від генератора, його стандартний розрахунок становить чотири людини.

Система призначена для придушення наземних станцій мобільного зв'язку GSM-900/1800, систем супутникового зв'язку "Інмарсат" і "Ірідіум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR).

"Житель" також допомагає росіянам в радіоелектронній розвідці, автоматично виявляючи та пеленгуючи джерела радіовипромінювань. Крім того, він може обмінюватися даними з тими ж станціями для охоплення більшої території та більш точного визначення координат. Об'єкти, що випромінюють сигнал, відображаються на електронних топографічних картах або прямокутній сітці координат.

"Коли "Житель" працює, то про будь-який зв'язок в зазначеному діапазоні можна забути. Його просто не буде зовсім. А дві станції, що працюють в парі, цілком здатні оглушити мільйонне місто. Єдиний мінус - це те, що "Житель" у радіусі дії валить всіх, і своїх, і чужих. Тому в процесі роботи робиться оповіщення по кабельному телефону для своїх. Таким же чином інформують і про закінчення роботи", - пише "Военное обозрение".

Фахівець з Британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Томас Вітінгтон розповів, що російські системи "Житель" заважають ЗСУ застосовувати американські коректовані боєприпаси JDAM.