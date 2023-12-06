"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

Російські окупанти зазнали серйозних втрат на Таврійському напрямку. За останню добу вони залишилися без системи радіоелектронної боротьби РЕБ "Житель", а лави загарбників порідшали на 520 осіб.
"Погана для окупантів доба. Знищена станція РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" і САУ 2С7 "Піон". Ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії", - повідомив у Telegram бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень і здійснили 1059 артобстрілів.
"Наші захисники і захисниці стійко утримують оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - уточнив Тарнавський.
РЕБ "Житель": чим ця система шкодить ЗСУ на полі бою
Армія РФ прийняла на озброєння систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" в 2008 році. З того часу система була модернізована.
Це автоматизована станція створення перешкод. Вона працює в складі автоматизованого комплексу перешкод Р-330М1П "Діабазол" або автономно, але з меншою ефективністю. Модуль живиться від генератора, його стандартний розрахунок становить чотири людини.
Система призначена для придушення наземних станцій мобільного зв'язку GSM-900/1800, систем супутникового зв'язку "Інмарсат" і "Ірідіум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR).
"Житель" також допомагає росіянам в радіоелектронній розвідці, автоматично виявляючи та пеленгуючи джерела радіовипромінювань. Крім того, він може обмінюватися даними з тими ж станціями для охоплення більшої території та більш точного визначення координат. Об'єкти, що випромінюють сигнал, відображаються на електронних топографічних картах або прямокутній сітці координат.
"Коли "Житель" працює, то про будь-який зв'язок в зазначеному діапазоні можна забути. Його просто не буде зовсім. А дві станції, що працюють в парі, цілком здатні оглушити мільйонне місто. Єдиний мінус - це те, що "Житель" у радіусі дії валить всіх, і своїх, і чужих. Тому в процесі роботи робиться оповіщення по кабельному телефону для своїх. Таким же чином інформують і про закінчення роботи", - пише "Военное обозрение".
Фахівець з Британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Томас Вітінгтон розповів, що російські системи "Житель" заважають ЗСУ застосовувати американські коректовані боєприпаси JDAM.
Загальні втрати РФ на Таврійському напрямку за минулу добу склали: 520 осіб 39 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 12 ББМ, 4 артисистеми, 1 РСЗВ, 10 БПЛА, 8 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки.
"Також було знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав генерал Тарнавський.
Як повідомляв Главред, у Міноборони Великої Британії повідомили, що російська сторона, ймовірно, зазнала втрат у 220-280 тисяч поранених і 70 тисяч убитих. Як наслідок оцінки коливаються від 290 до 350 тисяч загальних російських бойових втрат.
Британська розвідка також зазначає: рекордні втрати армії російських окупантів у листопаді нинішнього року спричинені наступом на Авдіївку.
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