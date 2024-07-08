'Питання КАБів буде знято': названо ефективний метод протидії авіації РФ

Удари по російських військових аеродромах в глибокому тилу території Росії можуть допомогти вирішити проблему застосування ворогом КАБів, вважає експерт.

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Як зупинити удари російських КАБів / Колаж: Главред, фото: скриншот, uk.wikipedia.org

Дозвіл Сполучених Штатів завдавати ударів по території РФ на 300 кілометрів із застосуванням західного озброєння допоможе Україні побороти проблему КАБів. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, дозвіл США на удари по Росії є сигналом для РФ, що в разі зростання напруженості на Сумському та Чернігівському напрямках (де ймовірною є використання території Білорусі як плацдарму для вторгнення в Україну) всі "червоні лінії" стосовно використання ракет ATACMS для ударів по території РФ будуть скасовані.

"Тобто це сигнал на випередження. Розширення Росією зони бойових дій в Україні дасть змогу Сполученим Штатам остаточно зняти заборону на використання зброї з дальністю ураження 300 км", — пояснив Снєгирьов. відео дня

Крім того, військовий аналітик додав, що якщо Україна отримає дозвіл на використання американських ракет ATACMS з дальністю ураження до 300 км для ударів по теритрії РФ, то це вирішить проблему завдання ударів Росією по території України керованими авіабомбами (КАБ).

"Адже в зоні ураження ATACMS опиняться військові аеродроми РФ. Нас цікавлять аеродроми "Міллерово" в Ростовській області та "Балтимор" у Воронезькій області, які використовуються повітряно-космічними силами РФ для ударів з використанням КАБів і ФАБів", — сказав експерт.

Снєгирьов підкреслив, що відстежувати кожен літак у повітрі складно. Проте завдати удару по аеродрому з використанням ракет ATACMS, вивівши з ладу до десятка літаків, — це зовсім інше питання.

"Ця проблема може бути вирішена, якщо Сполучені Штати приймуть відповідне рішення", - сказав він.

Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Удари КАБами по Україні - що може зупинити російські удари КАБами

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 липня російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову, влучивши у житлові будинки. Було зафіксовано щонайменше три вибухи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність ударів по російських аеродромах, де базуються військові літаки. За його словами, партнери України повинні дозволити удари по території РФ на відстані більше ніж 300 кілометрів. Далекобійні ракети ATACMS здатні захистити Україну від атак КАБ.

ЗСУ вже найближчими тижнями розпочнуть випробування керованих авіабомб українського виробництва, повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

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