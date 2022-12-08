Загроза наступу військ РФ на Куп'янськ: у Харківській ОВА зробили заяву про ситуацію

Куп'янськ сьогодні залишається дійсно гарячим напрямком, проте сили оборони України тримають свої позиції, сказав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ЗСУ тримають Куп'янськ, про наступ військ РФ мови не йде - Синєгубов / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Підстав говорити про наступ окупаційних військ Росії на Куп'янськ наразі немає. Куп'янський напрямок залишається гарячим, проте ЗСУ тримають свої позиції і мають у своєму розпорядженні достатні сили і засоби, щоб відбивати атаки окупантів. Про це заявив керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що російська армія, як і раніше, виношує плани щодо окупації Харківської області. Українські війська посилюють лінії оборони і будують фортифікаційні споруди.

"Куп’янськ на сьогодні - дійсно гарячий напрямок. Так, лінія фронту після успішного контрнаступу ЗСУ змістилася. Тому ми не зупиняємося у будівництві фортифікайних споруд, лінії оборони посилюються. Адже прекрасно розуміємо, що своїх планів росіяни щодо Харківщини не змінили", - пояснив ситуацію чиновник.

За його словами, про наступ військ РФ на Куп'янськ наразі мови не йде. ЗСУ тримають позиції, є сили і засоби стримати ворога на цьому та інших напрямках.

"Повірте, наші ЗСУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба. Про наступ росіян на Куп’янськ і мови йти не може. У нас достатньо сил та засобів на цьому та на інших напрямках, щоб відбивати ворога", - додав глава ОВА.

Також він сказав, що російські окупанти продовжують воювати шляхом терору. Влада продовжує проводити добровільну евакуацію жителів Куп'янського району.

"Разом з тим, ми розуміємо, що, на жаль, страждають мирні жителі і цивільна інфраструктура. Бо, як і раніше, російська армія "воює" шляхом терору. Ми продовжуємо добровільну евакуацію жителів за цим напрямком", - підкреслив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що окупаційні російські війська можуть піти в наступ на Куп'янськ. За його словами, вони сконцентрували великі сили в районі Сватового.

"Дуже багато сил і засобів стягнули в район Сватового. Можливо, у них є якась божевільна ідея контрнаступу на Куп'янськ. Я вже нічому не здивуюся з таких витівок російського командування. Але вони стягують туди і техніку, і війська. Таке враження, що начебто як навіть планується спроба контрнаступу", - підкреслив Гайдай в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом.

ВСУ звільнили Куп'янськ

Сили оборони України 10 вересня увійшли до Куп'янська Харківської області. Там було встановлено прапор України. Куп'янськ - місто стратегічного значення. Російські окупанти захопили його ще на початку війни і використовували для забезпечення роботи логістики свого угруповання на Харківщині.

Армія України контролювала правобережну частину Куп'янська, йшли бої за повне звільнення міста. Українські війська 16 вересня форсували Оскол і вибили російські окупаційні сили з лівобережної частини. Після цього Куп'янськ було повністю звільнено.

27 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий - населений пункт, де знаходиться одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок в Харківській області. Ворог ретельно обороняв точку, щоб зберегти забезпечення своїх військ.

Інші новини: