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Загроза нападу з Білорусі: ДПСУ оприлюднила викривальні фото

Альона Вороніна
21 липня 2023, 19:11 оновлено 21 липня, 19:13
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В РБ намагалися створити картинку, нібито вони мають спроможність загрожувати Україні з півночі. Українські прикордонники заявили, що це не так.
Беларусь
У ДПСУ спростували загрозу нападу з Білорусі/ колаж: Главред, фото: Telegram ДПСУ

У Білорусі раніше повідомляли, нібито їхній кордон з Україною "тотально захищений", зокрема, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. У Держприкордонслужбі України заявили, що такі повідомлення білоруської сторони насправді – фейк.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у п’ятницю, 21 липня, в Telegram-каналі ДПСУ. Українські прикордонники оприлюднили викривальні фото.

У Держприкордонслужбі України наголосили, що усі розмови про те, що нашій державі може загрожувати серйозна небезпека з півночі, є лише частиною російської інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО).

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"Тривалий час міноборони білорусі рапортувало про тотальну захищеність кордону з Україною, зокрема, й засобами РЕБ та ППО. Проте реальна обстановка показує, що ні сил, ні засобів у білорусів немає. Тому в білорусь прибув "вагнер" – наймана армія зеків та злочинців. Вони своєю присутністю також мають посилити інформаційний ефект "загрози", – зазначили у ДПСУ.

Українські прикордонники додали, що оприлюднені фото вдалося отримати завдяки "білоруським партизанам".

В ГПСУ опровергли угрозу нападения с Беларуси
У ДПСУ спростували загрозу нападу з Білорусі/ Telegram ДГПСУ
В ГПСУ опровергли угрозу нападения с Беларуси
У ДПСУ спростували загрозу нападу з Білорусі/ Telegram ДГПСУ
В ГПСУ опровергли угрозу нападения с Беларуси
У ДПСУ спростували загрозу нападу з Білорусі/ Telegram ДГПСУ
В ГПСУ опровергли угрозу нападения с Беларуси
У ДПСУ спростували загрозу нападу з Білорусі/ Telegram ДГПСУ

Вагнерівці в Білорусі

Нагадаємо, Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" вирушив до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

19 липня стало відомо, що до Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців". В РБ у ніч проти 19 липня прибула ще одна колона з найманцями ПВК "Вагнер". Відомо, що колона налічувала близько 120 машин.

Також 19 липня з’явилося відео, як Пригожин вперше виступив в РБ. Він заявив про ганьбу армії РФ і розкрив долю вагнерівців. Ватажок вагнерівців сказав, що те, що зараз відбувається на фронті – це ганьба, у якій вагнерівці не будуть брати участі.

Також повідомлялося, що ПВК "Вагнера" та прикордонники Білорусі влаштували розбірки поблизу кордону з Україною. Вагнерівці проводили розвідку місцевості, але не поділили територію із прикордонниками Білорусі.

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