Удари з різних сторін: розвідник з США назвав напрямки контрнаступу ЗСУ

Головною метою України залишається вихід на держкордони і відновлення територіальної цілісності.

ЗСУ готуються до контрнаступу / УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Очікуваний контрнаступ підрозділів Збройних сил України за значимістю можна порівняти з висадкою союзницьких сил в Нормандії під час Другої світової війни.

Майбутній бій може стати визначальним у всій війні. Про це йдеться в матеріалі американського полковника Джонатана Світа і економіста Марка Тота, який публікує видання Kyiv Post.

Автори звертають увагу на те, що українська армія навіть у складних періодах відбиття численних ворожих атак, зокрема, у Бахмуті, продовжувала процес підготовки нових підрозділів, які тепер зможуть взяти участь у контрнаступі.

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У статті звертається увага на те, що головною метою України залишається вихід на держкордони і відновлення територіальної цілісності. При цьому називаються ймовірні напрямки контрудару ЗСУ.

"Двома найбільш важливими цілями будь-якого контрнаступу будуть Бахмут і Крим", - впевнені автори.

Вони також вказують на те, що одним із визначальних факторів успіху ЗСУ має стати рішуча позиція президента Володимира Зеленського, який відмовляється сприймати ультиматуми диктатора Володимира Путіна та надихає війська на просування вперед.

У матеріалі підкреслюється, що проти російських окупантів ефективними можуть бути тільки рішучі дії, тому ЗСУ очікувано будуть наступати на декількох напрямках, щоб вивести російські війська з рівноваги.

Хто такий Джонатан Світ Полковник армії США у відставці, 30 років прослужив військовим розвідником. З 2012 по 2014 рік він очолював відділ розвідувальних операцій Європейського командування США, працюючи з партнерами по НАТО на Чорному морі і в країнах Балтії.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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