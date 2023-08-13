'Готовність до пуску – очевидна': у ЗСУ попередили про загрозу ударів 'Калібрами'

Військові заявили, що на борту фрегата "Адмірал Макаров" знаходиться 8 "Калібрів", які готові до пуску.

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У ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами" / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія вивела на чергування у Чорне море надводний ракетоносій. Наразі російські окупаційні війська тримають напоготові 8 ракет типу "Калібр". Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"В Чорному морі зафіксовано активізацію ворога. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат "Адмірал Макаров", - йдеться у повідомленні

Військові заявили, що на борту фрегата 8 "Калібрів", які готові до пуску.

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"Готовність до пуску 8 "Калібрів" – очевидна. Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію", - йдеться в повідомленні.

У ОК "Південь" закликали українців не панікувати, а дослухатися до офіційної інформації.

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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