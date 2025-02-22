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Чи вдарить 24 лютого РФ "Орєшніком": з'явився прогноз штучного інтелекту

Даяна Швець
22 лютого 2025, 23:12
760
Застосування зброї залежить від багатьох факторів, таких як військова ситуація, політичні цілі та наявність ресурсів.
Чи вдарить 24 лютого РФ 'Орєшніком': з'явився прогноз штучного інтелекту
ШІ дав відповідь, чи вдасться РФ до провокації 24 лютого / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, Главред

Головне з аналітики ШІ:

  • Чи може Путін вдатися до ескалації конфлікту 24 лютого
  • Які наслідки для РФ матиме повторний запуск "Орєшніка"

Враховуючи символічне значення 24 лютого і "любов" Путіна до сакральних дат, експерти припускають, що Росія може здійснити інформаційні або військові дії, приурочені саме до цієї дати. Главред попросив два штучних інтелекти, щоб вони дали свою аналітику та прогнози стосовно можливих провокацій. Зокрема, прокоментувавши ймовірний удар "Орєшніком".

Чи вдарить "Орєшніком" по Україні 24 лютого - прогноз Gemini

Чат Gemini нагадує, що застосування зброї, особливо такої потужної, як "Орєшнік", є складним рішенням, яке залежить від багатьох факторів.

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В той же час він наводить три аргументи, чому Росія може застосувати "Орєшнік" 24 лютого:

  1. Символічне значення дати. 24 лютого - це річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для Путіна ця дата може мати особливе значення, і він може захотіти відзначити її якимось гучним військовим успіхом.
  2. Залякування. Застосування "Орєшніка" може бути використано для залякування України та її західних союзників. Путін може сподіватися, що демонстрація сили змусить Україну піти на переговори на російських умовах.
  3. Ескалація конфлікту. Путін може вдатися до ескалації конфлікту, щоб змінити хід війни на свою користь, а застосування "Орєшніка" може стати одним із таких кроків.

Попри тривожні прогнози, Gemini підкреслює, що Росія вже перебуває під значним тиском через війну в Україні, і подальша ескалація може призвести до посилення санкцій та ізоляції.

"З огляду на наведені аргументи, я схиляюся до думки, що ймовірність застосування Росією "Орєшніка" 24 лютого є відносно низькою. Але остаточне рішення щодо застосування "Орєшніка" буде прийматися російським військово-політичним керівництвом, виходячи з їхніх власних інтересів та оцінки ситуації", - заявив Gemini.

Чи вдарить 24 лютого РФ 'Орєшніком': з'явився прогноз штучного інтелекту
"Кедр" / Інфографіка - Главред

Чи вдарить "Орєшніком" по Україні 24 лютого - прогноз ChatGPT

А от на думку ChatGPT, Росія, швидше за все, не зможе застосувати "Орєшнік" (або повторно використати міжконтинентальну балістичну ракету) 24 лютого з кількох вагомих причин:

  1. Дефіцит високоточної ракетної зброї. Росія вже відчуває нестачу високоточних ракет, особливо таких складних систем, як міжконтинентальні балістичні ракети (МБР). Використання таких ракет у конвенційних ударах є економічно та стратегічно невигідним, оскільки їх основне призначення – ядерне стримування.
  2. Міжнародні наслідки. Застосування міжконтинентальної ракети для удару по Україні 21 листопада вже викликало серйозний резонанс. Повторний запуск 24 лютого може призвести до ще більш жорсткої реакції Заходу, зокрема: посилення військової допомоги Україні, нових санкцій та ризику ескалації.
  3. Технічні труднощі запуску. МБР потребують спеціальної підготовки до запуску, а також ретельного планування. Маскувати такі дії в сучасних умовах майже неможливо – супутникова розвідка США та НАТО здатна швидко виявити подібні маневри, що може призвести до превентивних заходів або міжнародного тиску.
  4. Політична доцільність. Путін може обрати інші методи для нагнітання ситуації, наприклад, масштабний ракетний обстріл крилатими або балістичними ракетами меншого радіусу дії (наприклад, "Іскандер" чи "Кинджал"), які є більш звичними для російської тактики. Крім того, Кремль може використати інформаційні операції, щоб "продати" будь-які свої дії як символічну "перемогу".
  5. Готовність України до можливих атак. Українська ППО постійно посилюється, а Сили оборони вже мають певну інформацію про можливі загрози. Будь-який масштабний удар 24 лютого не стане несподіванкою, а отже, його ефективність буде обмеженою.

Резюмуючи, можна зробити висновок, що, за даними штучного інтелекту, Росія може використати 24 лютого для символічних або інформаційних атак, але застосування "Орєшніка" або іншої міжконтинентальної ракети малоймовірне через економічні, технічні та геополітичні ризики.

Як розвиватиметься війна Росії проти України - останні прогнози ШІ

Главред нещодавно ділився прогнозом штучного інтелекту, чи закінчиться війна в найближчі місяці. Одразу два чати пояснили, які проблеми та нюанси підштовхнуть Путіна до миру.

Окрім цього, китайський ШІ DeepSeek дав чіткий прогноз, хто переможе у війні. Він висунув думку, що перспективи РФ сумнівні через економічні санкції, внутрішні проблеми та зростаючу ізоляцію. А от, якщо Україна зможе ефективно використовувати військову допомогу, в неї є шанс на успіх.

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Що важливо знати, читаючи прогнози ШІ?

Важливо зазначити, що всі наведені вище аргументи та прогнози, згенеровані штучним інтелектом, є лише оцінками, ймовірність яких може змінюватися залежно від багатьох факторів.

Додатково варто зазначити, що можливості штучного інтелекту обмежені. Він не може врахувати всі фактори, які можуть вплинути на рішення діячів, особливо ті, що пов'язані з політичними та військовими таємницями. Тому, прогнози, згенеровані ШІ, слід сприймати з обережністю та не вважати їх остаточною істиною.

Ситуація може змінитися будь-якої миті, тому важливо стежити за розвитком подій та бути готовими до будь-якого сценарію.

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