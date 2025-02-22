Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Даяна Швець
22 лютого 2025, 21:45
1725
У росіян закінчується так зване воєнне напруження, вважає експерт.
Путін може 'закрити СВО' цього понеділка: що буде з бойовими діями
Путін готує оголошення для росіян / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Світан:

  • Кремль планує "сакральний тріумф" на роковини вторгнення
  • Російська армія виснажена, тому Путін готує імітацію переговорів

Очільник Кремля Володимир Путін може оголосити про так звану "перемогу" у війні проти України та навіть НАТО вже 24 лютого – у день роковин початку повномасштабного вторгнення. Про це в інтерв’ю "24 Каналу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, посилаючись на дані української розвідки.

Відповідаючи на питання, чи може Путін "закрити СВО" вже цього понеділка, Світан пояснив, навіщо Кремлю "зупиняти війну". На його думку, це може бути частиною стратегії, щоб отримати перепочинок, перегрупувати війська й підготуватися до подальшої агресії. Таким чином Путін намагається підняти бойовий дух серед росіян.

відео дня

"У росіян є ще пару днів вступити до лав російської армії на контракт і в понеділок, 24 лютого, отримати медаль за чергову "перемогу" Росії або "перемогу планетного масштабу". А головним "переможцем" буде звичайно Путін. Вони перемогли всіх і тепер кинуть Україну і побіжать перемагати Аляску", – наголосив військовий експерт.

Зараз же, за словами Світана, Путіну потрібна "оперативна пауза", тож найближчим часом його риторика може стати м’якшою.

"У росіян закінчується так зване воєнне напруження, тому що всі їхні ресурси введені в бій і вони не мають на підході жодних додаткових – всі вступили у бойове зіткнення, зокрема, оперативно-тактичний ресурс", – підкреслив Світан.

За оцінками Світана, якщо бойові дії збережуть нинішню інтенсивність, ресурсів російської армії вистачить лише на місяць-півтора.

"Ось він і починає з "перемог" – на 24 лютого, виходячи з певної логіки подій та прив'язки до сакральних дат. Як раз після гульні на день Радянської армії 23 лютого, в понеділок, всі вийдуть з бодуна і буде їм "подарунок". Думаю, що наші війська мають цей "подарунок" забезпечити", – зауважив Роман Світан.

Саме тому Кремлю вигідно тимчасово зупинити активні бої до кінця квітня, одночасно переконуючи російське суспільство в черговій "перемозі", резюмує Світан.

Плани РФ щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними ГУР, РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого. У розвідці заявили, що пропагандисти в РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення.

В той же час в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах. За даними аналітиків, Путін прагне зробити переговорну групу РФ максимально ефективною для отримання поступок.

Водночас публіцист Олександр Сотник висловив думку, що Путін планує забрати не тільки Україну. Він нагадав, що президент РФ вже вимагав прибрати американські війська з території країн Балтії.

Більше ключових новин:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ контрактна армія Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

22:07Політика
"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

21:00Світ
Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

20:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 23 лютого: Левам - відпочинок, Скорпіонам - веселощі

Гороскоп на завтра 23 лютого: Левам - відпочинок, Скорпіонам - веселощі

Лідери та мотиватори: у які дні народжуються унікальні діти

Лідери та мотиватори: у які дні народжуються унікальні діти

Більшість не знає: чому не можна вмикати фари перед запуском двигуна авто

Більшість не знає: чому не можна вмикати фари перед запуском двигуна авто

Де сховався кіт: тільки люди з "орлиним оком" знайдуть пухнастика за 5 секунд

Де сховався кіт: тільки люди з "орлиним оком" знайдуть пухнастика за 5 секунд

Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

Останні новини

23:01

Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

22:07

Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

22:02

Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

21:46

Про що оголосить Путін 24 лютогоПогляд

21:45

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
21:00

"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

20:40

Худюща Катерина Варнава назвала свій діагноз

20:38

Росія спробує розкачати протести. СБУ вже попередила про наслідки для учасників, - експерт

20:38

Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

Реклама
19:58

Ціни "злетять" до 5%: у березні декілька овочів "вдарять по кишені" українців

19:44

Долар пішов на зліт: економіст сказав, яким буде курс валют у березні

19:12

ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ: Генштаб здивував, що вдалось уразити

18:44

Трагедія для світу рок-музики: в автокатастрофі загинув культовий музикант

18:38

"Зараз усе руйнується": Горбач пояснив наслідки щирого захоплення Трампа ПутінимВідео

18:31

Витримує температуру Сонця: Путін зробив абсурдну заяву про Орешник

17:39

США вимагають забагато: в CNN дізналися, що не так з угодою про копалини

17:35

Експерти закликали покласти в холодильник туалетний папір: у чому причина

17:27

На ЧАЕС зафіксовано новий осередок тління: розкрито правду про радіаційний фон

17:13

Аліну Кабаєву жорстко кинули в Росії

16:50

Трамп імітує несамовитість: названо головну вимогу від США до ЄвропиВідео

Реклама
16:39

Україна очікує на нові винищувачі F-16 від Нідерландів цього року - Зеленський

16:18

Завершення чи продовження: Горбач сказав, до якої фази рухається війна в УкраїніВідео

15:58

Загадка для найрозумніших: де 3 відмінності між зображеннями чоловіка

15:56

Може бути небезпечним: чому треба позбавлятися запаху секонду і як це зробити

15:53

Деруни в горщиках: Ярославський показав, як зробити звичну страву шедевром

15:22

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у представника ТЦК – подробиціФото

15:14

Трамп зробив нову заяву про цифри допомоги Україні

15:00

Китайський гороскоп на завтра 23 лютого: Тиграм - суперечки, Свиням - стрес

14:55

Без землі та банок із водою: як швидко виростити цибулю на підвіконні

14:41

Вже на 10% дешевше: в Україні різко змінилась ціна на популярний продукт

14:27

Накриє весняна погода: стала відома точна дата потепління в Україні

13:48

РФ може окупувати весь Донбас до кінця року: названо невтішний сценарій

13:36

Зеленський не готовий підписати угоду щодо рідкоземельних металів - Sky News

13:33

Які квіти посадити, якщо літо спекотне: найкращі посухостійкі багаторічникиВідео

13:23

Антон Лірник звернувся до чиновників РФ і назвав їх "ідіотами"

12:54

Відключення Starlink в Україні: в ЦПД зробили важливу заяву

12:52

"Друг" Путіна Фіцо різко затанцював під дудку Трампа і напав на Зеленського

12:45

Європі доведеться відправити війська в Україну: Сотник описав єдиний виграшний сценарійВідео

12:13

Дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані - деталі

11:46

Найстрашніша ніч і операція: Могилевська розповіла про свій станВідео

Реклама
11:41

Хитрий крок: в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України

11:39

Марна трата грошей і сил: які квіти ніколи не можна садити в тініВідео

11:36

Загадка для найуважніших: треба знайти слово "капелюх" за 5 секунд

11:32

"Інакше будуть проблеми": Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України

10:35

Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

10:22

Чехія скасує тимчасовий захист для українців: стало відомо, коли це станеться

09:59

Розсада витягнулася: у чому причина і як врятувати паросткиВідео

09:58

На Покровському напрямку важкі бої: у ЗСУ розкрили деталі

09:08

Загинув працівник Укрзалізниці, є руйнування: РФ запустила по Україні 162 дрониФото

08:48

Коли Зеленський може підписати угоду про корисні копалини: WSJ дізналася дату

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти