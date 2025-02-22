Путін може 'закрити СВО' цього понеділка: що буде з бойовими діями

У росіян закінчується так зване воєнне напруження, вважає експерт.

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Путін готує оголошення для росіян / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Світан:

Кремль планує "сакральний тріумф" на роковини вторгнення

Російська армія виснажена, тому Путін готує імітацію переговорів

Очільник Кремля Володимир Путін може оголосити про так звану "перемогу" у війні проти України та навіть НАТО вже 24 лютого – у день роковин початку повномасштабного вторгнення. Про це в інтерв’ю "24 Каналу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, посилаючись на дані української розвідки.

Відповідаючи на питання, чи може Путін "закрити СВО" вже цього понеділка, Світан пояснив, навіщо Кремлю "зупиняти війну". На його думку, це може бути частиною стратегії, щоб отримати перепочинок, перегрупувати війська й підготуватися до подальшої агресії. Таким чином Путін намагається підняти бойовий дух серед росіян.

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"У росіян є ще пару днів вступити до лав російської армії на контракт і в понеділок, 24 лютого, отримати медаль за чергову "перемогу" Росії або "перемогу планетного масштабу". А головним "переможцем" буде звичайно Путін. Вони перемогли всіх і тепер кинуть Україну і побіжать перемагати Аляску", – наголосив військовий експерт.

Зараз же, за словами Світана, Путіну потрібна "оперативна пауза", тож найближчим часом його риторика може стати м’якшою.

"У росіян закінчується так зване воєнне напруження, тому що всі їхні ресурси введені в бій і вони не мають на підході жодних додаткових – всі вступили у бойове зіткнення, зокрема, оперативно-тактичний ресурс", – підкреслив Світан.

За оцінками Світана, якщо бойові дії збережуть нинішню інтенсивність, ресурсів російської армії вистачить лише на місяць-півтора.

"Ось він і починає з "перемог" – на 24 лютого, виходячи з певної логіки подій та прив'язки до сакральних дат. Як раз після гульні на день Радянської армії 23 лютого, в понеділок, всі вийдуть з бодуна і буде їм "подарунок". Думаю, що наші війська мають цей "подарунок" забезпечити", – зауважив Роман Світан.

Саме тому Кремлю вигідно тимчасово зупинити активні бої до кінця квітня, одночасно переконуючи російське суспільство в черговій "перемозі", резюмує Світан.

Плани РФ щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними ГУР, РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого. У розвідці заявили, що пропагандисти в РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення.

В той же час в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах. За даними аналітиків, Путін прагне зробити переговорну групу РФ максимально ефективною для отримання поступок.

Водночас публіцист Олександр Сотник висловив думку, що Путін планує забрати не тільки Україну. Він нагадав, що президент РФ вже вимагав прибрати американські війська з території країн Балтії.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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