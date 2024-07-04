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Удар РФ по аеродрому в Миргороді: експерт вказав на важливу деталь

Юрій Берендій
4 липня 2024, 03:10
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Військовий аналітик зазначив, що в України немає достатньої кількості систем ППО, щоб захистити всі об'єкти критичної та військової інфраструктури.
Удар РФ по аеродрому в Миргороді: експерт вказав на важливу деталь
Удар по аеродрому в Миргороді - експерт вказав на важливу деталь / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російські окупанти вдарили ракетами по аеродрому в Миргороді, що на Полтавщині. Внаслідок ракетного удару відомо про втрати серед льотної техніки Повітряних сил ЗСУ. Військовий експерт Олександр Мусієнко коментуючи наслідки російської атаки по аеродрому в ефірі телемарафону вказав на важливий момент.

За його словами, в України немає достатньої кількості систем ППО для захисту від подібних ударів РФ.

"100% не має і не буде (захисту від ударів - ред.). По-перше, нам не вистачає систем ППО. Це не є секретом. Тому і президент і військове керівництво на кожному міжнародному майданчику артикулюють, що нам потрібно більше. Друге, я би звернув увагу, що при всіх, які я бачив панічних настроях. А ніхто не задався питанням як за 2,5 роки повномасштабної війни Україна ще має літаки, які виконують завдання. Вона тому їх і має, що Повітряні сили вживають заходів для того, щоб ці літаки берегти. Є різні способи для цього", - зазначив він.

відео дня

Мусієнко також відзначив, що на аеродромі в Миргороді не всі літаки були справні. Деякі з них вже давно використовуються як джерело запчастин. За словами військового експерта, ці літаки слугували лише для приманки ворога і не мали іншого призначення.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Удар по аеродрому в Миргороді - що відомо про наслідки атаки РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник ЗСУ та колишній прессекретар Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував атаку російських окупантів на військовий аеродром у Миргороді, Полтавська область.

Внаслідок ракетного удару РФ по аеродрому в Миргороді, який знаходиться за 160 км від лінії фронту, було знищено два надзвукові винищувачі ЗСУ Су-27, а ще чотири пошкоджено. Як зазначає Forbes, останнім часом російські безпілотники "Ланцет" завдали щонайменше чотири удари по українських літаках на авіабазі Долгинцеве під Кривим Рогом, лише за 72 км від лінії фронту.

2 липня ворог опублікував відео удару по аеродрому біля Миргорода, зняте дроном, де видно використання касетної балістичної ракети від ОТРК "Іскандер". Аналітики Defense Express дослідили, чому українські Су-27 знаходяться на відкритому просторі, а не в укриттях.

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