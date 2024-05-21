Вдала розвідка спецзагону ЗСУ: пів дивізіону ППО РФ рознесли на трухляву – деталі

Три ЗРК було уражено наприкінці квітня - на початку травня, четвертий "Бук" було знищено днями.

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/ Колаж: Главред, Фото: mil.in.ua, pixabay

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" російських окупантів.

Це сталося на одному з операційних напрямків, ідеться в повідомленні ССО в Telegram-каналі.

Уточнюється, що три ЗРК було уражено наприкінці квітня - на початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями.

відео дня

"Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Бука". По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це одна з останніх новітніх розробок, що надійшла на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат точної роботи ССО - палаючі залишки російського заліза", - ідеться в повідомленні.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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