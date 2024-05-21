Вдала розвідка спецзагону ЗСУ: пів дивізіону ППО РФ рознесли на трухляву – деталі

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" російських окупантів.
Це сталося на одному з операційних напрямків, ідеться в повідомленні ССО в Telegram-каналі.
Уточнюється, що три ЗРК було уражено наприкінці квітня - на початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями.
"Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Бука". По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це одна з останніх новітніх розробок, що надійшла на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат точної роботи ССО - палаючі залишки російського заліза", - ідеться в повідомленні.
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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ
ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.
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