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Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок

Олексій Тесля
27 липня 2024, 15:09
624
Знищено 11 танків, 23 бойові бронемашини, 35 гармат і мінометів РФ, розповіли в ОСУВ "Хортиця".
Знищена російська техніка, українські військові
Українські військові знищують сили окупантів / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

У результаті успішної бойової роботи на східному напрямку українські підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 2747 вогневих завдань.

При цьому російські окупанти втратили 1063 військовослужбовці, йдеться в повідомленні в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Разом з цим знищено 11 танків, 23 бойові бронемашини, 35 гармат і мінометів та 2 протитанкові засоби.

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Водночас російські війська також втратили один засіб ППО та два засоби РЕБ.

Нашим захисникам вдалося знищити 65 одиниць автомобільної техніки та 10 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, також було знешкоджено 316 ворожих БПЛА.

Сили оборони вразили 114 укриттів, 9 складів боєприпасів та 3 склади з паливно-мастильними матеріалами.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході. Українські військові контролюють ситуацію і дають адекватну відповідь ворогу, наголосив Назар Волошин.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

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/ Главред

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