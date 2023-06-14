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"Їм буде не до України": коли Путін захворіє чи помре, армія РФ відступить – Фесенко

Альона Вороніна
14 червня 2023, 04:45
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Якщо щось станеться з Путіним, у Росії спалахне боротьба за владу. Тоді РФ або піде з України, або буде готова погодитися на будь-який мир.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
Коли Путін захворіє чи помре, армія РФ відступить, зазначає Фесенко/ скрін, Главред

Поразки країни-агресорки Росії у війні проти України стануть поштовхом до виникнення в РФ внутрішніх конфліктів. Коли українські військові вийдуть на кордони станом на 1991 рік, то бумеранг агресії повернеться з України в Росію. Про це розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

"У разі відчутних поразок Росії у війні проти України це може стати поштовхом до внутрішніх конфліктів у Росії. Навіть зараз, якщо Пригожин і Затулін кажуть, що Україну не можна перемогти, а цілі "СВО" не досягнені – це вже вплив поразок. І тоді починається традиційна історія – пошук винного. Тобто це провокуватиме внутрішні конфлікти в РФ", – зазначив Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) – український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

За його словами, вся агресія, яка накопичилася у росіян, виплеснеться всередині РФ, коли українські військові вийдуть на кордони станом на 1991 рік.

"Якщо, наприклад, Україні вдасться вибити ворога з нашої території, вийти на кордони 1991 року, то тоді уся ця агресивна маса, яка була накопичена проти України, неминуче почне викидати свою агресію всередині РФ у тих чи інших формах. Ми ще не знаємо, наскільки це буде масштабно і гостро, але агресивні люди після війни та поразки будуть шукати, на кого виплеснути своє незадоволення. Бумеранг агресії повернеться з України в Росію", – сказав експерт.

У разі смерті чи хвороби Путіна в РФ спалахне боротьба за владу

У той же час Фесенко зазначає, що в Росії спалахне боротьба за владу, якщо з Путіним щось станеться.

"Ще одна тенденція — якщо раптом щось станеться з Путіним, не лише його припинення життя, а й, наприклад, важка хвороба, після якої він стане недієздатним і не зможе контролювати адміністративну та політичну ситуації. Тоді неминуче розпочнеться боротьба за владу. У цю війну точно включаться Пригожин, Кадиров, Золотов та інші. І коли вони почнуть війну між собою, їм буде не до України", – зазначив експерт.

За таких умов російські окупанти можуть просто вийти з України, або РФ може погодитися на будь-який мир. Адже тоді головною метою тих, хто буде боротися за владу в Росії, буде або збереження позицій у Росії, або завоювання позицій у російській владі.

"Хоча, безумовно, поразки в Україні сприйматимуться негативно, і якась частина російських еліт, так звана партія війни, вимагатиме продовження війни, але реальні інтереси будуть сконцентровані на війні за владу всередині РФ", – підсумував Фесенко.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду:

Путін поступово втрачає владу в РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втратив колишню владу в РФ. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять.

Також раніше новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що еліта РФ незадоволена Путіним і його шансами у війні. Російську еліту охопив настрій зневіри щодо перспектив війни, яку Путін розв'язав в Україні. Навіть найоптимістичніші кремлівські чиновники бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для країни-агресора.

Політолог Андрій Піонтковський зазначав, що Кремль готується до відставки Путіна. Кремль і Китай розуміють, що російський диктатор Володимир Путін не зможе виграти війну, яку розв'язав проти України. Тому тепер в РФ готуються до відставки глави Кремля.

Нагадаємо, Володимир Фесенко раніше зазначав, що є дві умови, які можуть підштовхнути росіян воювати проти Путіна. Перша з них – успішність бойових дій "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) на території країни-агресорки РФ. Друга – послаблення російської влади.

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