У Дніпрі пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту

4 листопада росіяни атакували Дніпро - відомо про декілька потужних вибухів.

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У Дніпрі пролунали вибухи / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Сьогодні, 4 листопада, у Дніпрі пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги, яку оголосили о 17:16 годині.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі наголосив дотримуватися інформаційної тиші. Місцеві жителі повідомляють про ряд вибухів у місті.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - зазначив Лисак. відео дня

Лисак повідомив про вибухи у Дніпрі / скріншот: t.me/dnipropetrovskaODA

Як попереджали у Повітряних силах ЗСУ, що у східних областях України є загроза застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, що росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК. Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Компанія ДТЕК продовжує оцінювати збитки.

На Хмельниччині гриміли вибухи. Повітряні Сили України попередили про рух дронів-камікадзе "Шахед" у напрямку Хмельницької області. Пізніше стало відомо про вибух у Старокостянтинові. Подробиці з'ясовуються.

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