У Дніпрі пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту

Сьогодні, 4 листопада, у Дніпрі пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги, яку оголосили о 17:16 годині.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі наголосив дотримуватися інформаційної тиші. Місцеві жителі повідомляють про ряд вибухів у місті.
"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - зазначив Лисак.відео дня
Як попереджали у Повітряних силах ЗСУ, що у східних областях України є загроза застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, що росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК. Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Компанія ДТЕК продовжує оцінювати збитки.
На Хмельниччині гриміли вибухи. Повітряні Сили України попередили про рух дронів-камікадзе "Шахед" у напрямку Хмельницької області. Пізніше стало відомо про вибух у Старокостянтинові. Подробиці з'ясовуються.
Більше військових новин:
- ЗСУ потужно ліквідували майже 500 росіян: на Таврійському напрямку багато втрат
- Ситуація складна: генерал розкрив про штурми та перегрупування росіян під Куп'янськом
- На Запорізькому напрямку росіяни забетонували лінії оборони: ЗСУ необхідна спеціальна зброя