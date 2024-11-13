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У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

Юлія Закрепа
13 листопада 2024, 07:57оновлено 13 листопада, 09:07
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В Офісі Президента заперечують інформацію про підготовку до виборів, однак деякі чиновники назвали можливі дати.
У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп
Коли в Україні пройдуть вибори / колаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Ключові тези з матеріалу:

  • Вибори в Україні можуть відбутись у день інавгурації Трампа
  • Хто може стати новим президентом України
  • Зеленський може програти нові президентські вибори

Президент України Володимир Зеленський має лише один спосіб зберегти чисту репутацію - відмовитися від боротьби за владу і не брати участь у майбутніх виборах, які, за словами інформованих джерел, можуть відбутися 2025 року.

Видання The Economist зазначає, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в Україні всі розмови точаться навколо того, яку політику проводитиме нова адміністрація Білого дому і як це позначиться на Україні - чи відбудуться вибори в Україні.

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"На цей час на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню і скасування військового стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється", - йдеться в статті.

При цьому в ОПУ заперечують, що готуються до виборів. Більшість джерел видання також скептично ставляться до того, що вибори можуть відбутися вже у 2025 році, зазначаючи, що столицю не вперше хвилюють подібні чутки.

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп
Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Крім того, сумніви викликає легітимність виборів і складність їх організації: як може роздроблена держава, яка перебуває в стані війни, проводити загальне голосування? Не кажучи вже про те, що зараз уся увага влади має бути зосереджена на тому, як пережити зиму, яка, за прогнозами аналітиків, буде важким випробуванням не лише для армії, а й для інфраструктури країни.

"Брати участь у передвиборчій агітації просто зараз було б самогубством", - прокоментував чутки про вибори опозиційний нардеп Ярослав Желєзняк.

Проте, певна підготовка до виборів, схоже, вже почалася. Регіональні виборчі штаби розпочинають роботу над списками кандидатів. Представники одного із можливих суперників Володимира Зеленського на президентських виборах, ім'я якого видання не називає, кажуть, що Україні потрібні вибори. Однак такі розмови в публічній площині не ведуться, можливо через побоювання жорсткої реакції з боку президентського офісу.

"Якби вибори відбулися завтра, Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, здобутої ним у 2019 році. Майже через три роки після російського вторгнення його більше не вважають безперечним лідером війни, яким він колись був", - підкреслює видання.

Посилаючись на українські соцопитування, The Economist зазначає, що чинний президент Володимир Зеленський може програти у другому турі виборів колишньому Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, якого багато українців вважають героєм війни. Кажуть, що Залужного призначили послом у Велику Британію після сварки з президентом минулого року. І хоча він ніколи не висловлював своїх політичних амбіцій, багато хто закликає його балотуватися на пост президента.

Автори статті зазначають, що Зеленський матиме сильнішу позицію, якщо його суперниками будуть інші опозиціонери, деякі з яких активно не подобаються електорату. Але, за словами колишнього колеги президента, його найкращим кроком може стати відхід убік у будь-якому випадку і виконання своєї первісної обіцянки - відслужити лише один термін на посаді президента.

"Зеленський має лише один вихід, щоб піти з чистою репутацією. Це провести вибори без його участі і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю у війні", - підкреслило це джерело.

На його думку, якщо президент вирішить балотуватися знову, він ризикує асоціюватися з військовою поразкою чи "напівмиром".

Вибори в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, коли відбудуться президентські вибори в Україні. Зеленський дуже чітко говорить, що він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці, які зараз за кордоном.

Стало відомо, що Зеленський може схилити Трампа на свій бік - чи повпливає це на вибори в Україні. Офіційна позиція української влади, полягає у тому, що Київ продовжуватиме співпрацю з Вашингтоном незалежно від результатів виборів президента у США.

Володимир Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році. На таке рішення президент, мовляв, готовий піти, щоб консолідувати свою владу на тлі падіння рейтингів. Політичний процес нібито розпочався, повідомили політики.

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війна в Україні Володимир Зеленський президентські вибори в Україні
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