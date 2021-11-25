У жителя Миколаєва за борги по комуналці відібрали машину

Машина погасила борги за комуналку / nikoblteplo.com.ua

У Миколаєві, чоловік, який не заплатив ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" за опалення 14 тисяч гривен боргу, позбувся свого автомобіля.

Згідно з рішенням суду, у нього відібрали Renault 1999 року випуску.

Як говориться на сайті "Миколаївоблтеплоенерго", машину конфіскували 25 листопада.

"Було проведено опис і арешт автомобіля RENAULT TWINGO, 1999 року випуску. Транспортний засіб примусово евакуйовано на майданчик ДП "Сетам" для його оцінки та примусової реалізації", - розповіли в теплоенерго.

Тим часом, відомо, що станом на 24 листопада загальна сума боргу споживача перед ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" склала близько 14 тисяч гривен.

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Завдяки конфіскації машини вона погашена в повному обсязі.

Варто відмітити, що це сьомий автомобіль, який за останні півроку конфіскували в Миколаєві.

Нагадаємо, в Україні, згідно із законодавством, в тому випадку, якщо людина оформила субсидію на законних підставах, а потім у нього змінилися життєві обставини в кращу сторону, то від допомоги необхідно відмовитися. Ця ситуація найчастіше виникає в разі, коли субсидіант поміняв місце роботи і у нього істотно зросла заробітна плата.

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