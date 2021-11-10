У Кабміні розповіли, що буде з тарифами на "комуналку" до закінчення холодів

Ціни на комуналку не зростатимуть до кінця сезону / УНІАН

У Кабміні розвіяли маніпуляції навколо опалювального сезону в Україні. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, деякі говорять про підвищення тарифів на газ та опалення, а також про відсутність газу в сховищах, але ні те, ні інше не відповідає дійсності.

Шмигаль запевнив: ціни на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію не ростуть і залишатимуться стабільними до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи – це зобов'язання уряду і місцевої влади перед людьми, написав чиновник у своєму телеграмі.

Також, за словами глави уряду, на сьогоднішній день:

97% житлових будинків та будівель соцфери по всій Україні підключені до тепла.

на 96% підключено дитячі садки та медичні заклади.

на 95% підключено до тепла школи. Більше ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже у 22 областях

Зазначається, що в Одеській та Херсонській областях відсоток підключень до тепла менший, але через те, що в цих регіонах досить довго зберігалося тепло і місцева влада вирішила почекати з підключенням батарей. Однак до кінця цього тижня процес запустять.

Які зараз тарифи

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Тариф на електроенергію : 1,68 грн за кВт-годину.

: 1,68 грн за кВт-годину. Тариф на газ: "Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр. Цінники інших компаній коливаються від 7,98 до 13,5 грн за кубометр

Українці отримали платіжки за опалення з перерахунком

Раніше повідомлялося, що в Україні деякі сім'ї отримали платіжки за опалення з урахуванням перерахунку за минулі роки. Одним доведеться доплатити, в інших навпаки з'явилися переплати.

За словами експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, даний перерахунок цілком законний. Зокрема, перерахунок вартості можливий як у бік збільшення ціни послуг, коли у громадян утворюються борги, так і в бік зменшення, коли з'являються переплати.