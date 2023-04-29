В України і Китаю спільна позиція у 2 найважливіших питаннях – Кулик про переговори лідерів держав

Зеленський і Сі Цзіньпін знайшли точки контакту під час перемовин. Головне, що Пекін підтвердив визнання кордонів України у межах станом на 1991 рік.

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В України і Китаю спільна позиція у 2 найважливіших питаннях, каже Кулик/ Офіс президента України, ua.depositphotos.com, Главред

Під час переговорів президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна вони знайшли певні точки контакту. Першочергово є кілька важливих позицій, де точки зору лідерів обох держав збігаються.

Про це розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду. Він оцінив результати переговорів лідерів двох держав.

"Є формальні позиції, де наші думки збігаються. Перша – визнання територіальної цілісності та суверенітету. Це те, що хоче почути Україна, і Китай це підтвердив. Тобто це означає кордони 1991 року. Друга – нерозповсюдження ядерної зброї, неможливість її застосування. І те, що переговорний процес завжди краще великої, тобто світової війни", – зазначив Кулик.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) – український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні – директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

За його словами, можливі ще спільні погляди обох лідерів на вирішення гуманітарних питань, проте ніяких конкретних домовленостей щодо цього Зеленський та Сі Цзіньпін не досягнули.

"Можливо ще зернова угода, вирішення гуманітарних питань (переміщення людей, повернення біженців, забезпечення прав на окупованих територіях, обмін полоненими, кіднепінг дітей з території України). Але ці кейси – більше формальні рамкові позиції, ніж конкретні домовленості", – сказав Кулик.

Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Переговори тривали годину. Сі Цзіньпін за підсумками розмови повідомив, що Китай направить свого спецпредставника з євразійських справ в Україну і в інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту.

Прессекретар президента України Сергій Никифорова наголосив, що важливий був сам факт переговорів, оскільки вони відновили діалог між країнами. Президент України пізніше розповів, що під час годинного спілкування вони з Сі Цзіньпіном обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин.

Також Зеленський наголосив, що розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном стала важливою. Китайський лідер сказав, що Пекін не постачає зброї окупантам агресора Росії для війни проти України, а також заявив про повагу до територіальної цілісності і суверенітету української держави. Обговорювалося питання відновлення Києвом контролю над своїми землями в кордонах 1991 року.

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