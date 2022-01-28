В українців масово відбирають автомобілі за борги: як не залишитися без транспортного засобу

Державна виконавча служба почала масово вилучати автомобілі боржників / УНІАН

Державна виконавча служба почала масово вилучати автомобіль українець.

Як розповів заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко в коментарі Укрінформу, це стосується водіїв, які не сплачували штрафи за перевищення швидкості.

За його словами, вже близько 200 машин були вилучені у водіїв-боржників. 90% власників вилучених авто сплатили штрафи, а 10% чекають примусової реалізації транспортного засобу.

"Поки ще не реалізували жодного вилученого автомобіля, оскільки їх викуповували власники, погасивши заборгованості за отримані штрафи. Та й можна припустити, що мова йде про некритичні суми боргів для таких водіїв, адже якщо людина дозволяє собі значно перевищувати швидкість, накопичувати несплачені штрафи, то вона може собі дозволити їх сплатити. Просто не робить цього", - заявив Гайченко.

читайте такожХарків'янка оригінально "провчила" нахаба, який порушив ПДРЗа його словами, найчастіше автомобілі вилучаються в Харкові та Києві, але це не означає, що в цих містах найбільша кількість порушників ПДР.

"З Харкова, власне, ми почали, тому що там сталися найрезонансніші ДТП, що і стало поштовхом до цієї ініціативи. Взагалі кількість порушень ПДР в певному місті можна порівняти з кількістю жителів в ньому. Тому це не означає, що в Києві чи Харкові найбільше порушників правил дорожнього руху, просто це міста-мільйонники", - зазначив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, патрулювати вулиці почали поліцейські авто - "фантоми". Ці машини будуть без розпізнавальних знаків. Їх призначення - стежити за порушеннями на дорогах в автоматичному режимі.