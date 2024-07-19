У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський

Володимир Зеленський також закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.

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У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

У Путіна залишається єдина перевага у війні проти України - запас радянської зброї, гроші та зневага до життя людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні уряду Великої Британії.

Він наголосив, що в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша.

"Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними", - сказав Зеленський. відео дня

"Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, - це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш", - заявив президент України.

Він також закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.

"І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити – своїми втратами та своєю поразкою", - додав Зеленський.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Візит Зеленського до Великої Британії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 18 липня приїхав у Велику Британію, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод.

Як повідомляли на сайті уряду Великої Британії, Зеленський стане першим офіційним візитером на Даунінг-стріт за час перебування на посаді прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Крім того, президент України Володимир Зеленський у межах V саміту Європейської політичної спільноти підписав угоди про гарантії безпеки для України з Словенією та Чехією.

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