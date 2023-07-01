У Путіна є два варіанти капітуляції, нова влада піде на угоду - Жданов

Нова влада країни-агресорки Росії може погодитися навіть передати Заходу контроль над ядерною зброєю, вважає військовий експерт Олег Жданов.

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Влада у Росії після Путіна домовлятиметься із Заходом - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

У директора країни-агресора Росії Володимира Путіна є два варіанти капітуляції. Перший - вивести війська з України за особистим рішенням. Другий передбачає результат успіхів ЗСУ. Замість путінського режиму до влади прийде більш лояльний уряд, який може погодитися навіть на міжнародний контроль над ядерним озброєнням. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що перший варіант розвитку подій можливий в тому випадку, якщо певна фігура з генералітету донесе йому правду про невдачі на фронті і пояснить – тримати російську окупаційну армію в Україні не має жодного сенсу.

На думку Жданова, в такій ситуації Україна зіткнеться з ізраїльським сценарієм, коли Москва опиниться в ізоляції і буде час від часу обстрілювати державу.

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"Іран буде з Росією. Сирія, Північна Корея, але не більше того. При цьому РФ втратить ще дуже багато контактів. Тому скільки вони протримаються так в автономному режимі самі з собою? Так, можуть десятиліттями, але в повній ізоляції. Іншого варіанту не буде. Сьогодні повне розуміння небезпеки Росії для всього світу... Все, що вони зможуть зробити своїми силами, без допомоги зовнішніх, вони можуть кидати. І це буде варіант Ізраїлю", - вважає Жданов.

Другий варіант передбачає розгром російських військ на полі бою і вихід ЗСУ на державний кордон.

"Так, у нього (Путіна) буде авіація, ракетні війська. Ну, буде він кидати ці бомби з ракетами, але, знову ж таки, тільки якщо він зможе утримати внутрішньополітичну ситуацію в РФ", - сказав експерт.

Також Олег Жданов підкреслив, що, ймовірно, замість Путіна до влади в Росії прийде так званий "перехідний уряд", у якого буде більш лояльний погляд на війну. Нове російське керівництво може погодитися навіть на міжнародний контроль над ядерною зброєю і піде на своєрідну угоду із Заходом.

"Все це "майбутня" влада РФ легко продасть в обмін на зняття санкцій і нові інвестиції в Росію", - підкреслив Олег Жданов.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше сказав, що ЗСУ перехопила у російських окупантів ініціативу на полі бою. Армія рухається вперед. Противник мінує місцевість, чинить серйозний опір і несе великі втрати.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що у Києва є всі шанси для перемоги над агресором Москвою. Дипломат сказав, що контрнаступ ЗСУ тільки почався, а головні події на фронті відбудуться вже найближчими тижнями або місяцами.

Начальник військової розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Україна повинна вийти на кордони 1991 року до кінця 2023-го. За його словами, Київ докладе максимум зусиль, щоб реалізувати таке завдання.

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