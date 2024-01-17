'У них нема таких прав': омбудсмен гнівно розкритикував методи співробітників ТЦК

Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК та СП не мають права забирати документи у людей та затримувати їх.

https://glavred.net/ukraine/u-nih-net-takih-prav-ombudsmen-gnevno-raskritikoval-metody-sotrudnikov-tck-10534001.html Посилання скопійоване

Омбудсмен незадоволений роботою співробітників ТЦК / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, X (Twitter)/Дмитро Лубінець

В Україні продовжується мобілізація, але співробітники ТЦК та СП не завжди законно вручають повістки чоловікам. Вони не мають права забирати у людей документи та силоміць затримувати українців. Своє обурення в інтерв'ю NV висловив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що до його офісу надходить безліч скарг щодо неналежної поведінки та перевищення службових повноважень працівниками ТЦК.

"Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - сказав Лубінець.

відео дня

Він засуджує випадки, коли співробітники ТЦК застосовували грубу силу до громадян України.

"Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих", - додав Лубінець.

Нагадаємо, у ТЦК на Буковині побили затриманого на очах у поліції. Поліцейські не втручалися в протиправні дії, а тільки посміхалися, спостерігаючи за побиттям затриманого. Водночас після побиття черговий протягнув затриманому документи для підпису. Однак чоловік почав щось намагатися пояснити, але у відповідь його знову почали бити. Чоловік згодом був вимушений підписати документи.

Раніше також повідомлялося про те, що співробітник ТЦК на Львівщині до крові побив чоловіка. Чоловіка незаконно тримали у приміщенні ТЦК майже тиждень. Його не лише били, а й погрожували зброєю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.