Смертельна пастка для окупантів: Жданов розкрив сценарій ударів по Криму

Олег Жданов наголосив на важливості, що Кримський міст все одно потрібно знищити.

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ЗСУ знищать військових у Криму / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstate

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду відреагував та проаналізував матеріал видання TheEconomist про те, що Крим стає смертельною пасткою для російських військ після дозволу західних країн бити їхньою зброєю по Росії.

"Кримський міст - це символ, скріпа. І його руйнування стане, швидше, політичним ударом по Путіну. І сьогодні Кримський міст меншою мірою відіграє роль логістичного шляху. А от те, що ми бабахнули поромну переправу, це суттєво: там більший вантажообіг, ніж через Кримський міст. По цій переправі потрібно бити далі", - пояснив Жданов.

Експерт вважає, що Кримський міст все одно потрібно знищити. Думаю, його просто притримують до якоїсь події, щоб піднести Путіну подарунок.

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"І видання The Economist все абсолютно правильно написало. Адже зараз ми в Криму виносимо радіотехнічні війська і систему протиповітряної оборони півострова. Для чого? А щоб наші літаки могли спокійно здійснювати навіть прямі бомбардування, адже у нас є Су-24. Ми можемо влаштувати бомбометання по Криму, як Росія свого часу робила в Алеппо, тільки бити ми будемо по військових об'єктах. Але для цього потрібно вибити ППО Криму", - розповів Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що в Силах оборони повідомили про втечу кораблів РФ. Представник Сил оборони Дмитро Плетенчук розповів, що російські окупанти почали виводити свої кораблі з тимчасово окупованого півострова.

Українські військові розбили поромну переправу окупантів. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що об’єкт, який знищили ЗСУ, прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф".

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