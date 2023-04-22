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У Бахмуті тривають бої за "дорогу життя" - Коваленко

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2023, 20:44 оновлено 22 квітня, 21:06
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Російські окупанти у Бахмуті намагаються просунутись уперед у північному секторі міста.
ВСУ
У Бахмуті тривають бої за "дорогу життя" / Колаж фото 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, 1 ОБрСПН імені Івана Богуна

Російські окупанти продовжують знищувати Бахмут. Нині у місті тривають важкі бої за "трасу за життя". Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, повідомляє УНІАН.

Однак окупантам не вдалося взяти трасу 0504 під свій контроль, вона продовжує функціонувати, як і обхідні шляхи між трасами.

"Дощова погода вносить свої корективи і поки ці стежки під силу тільки гусеничній техніці. Тому погодний фактор зараз негативно впливає на оборону міста", - сказав Коваленко.

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Найскладніша ситуація у північному секторі. Окупанти намагаються просунутись по вулиці Крайній. Саме ця вулиця згодом може стати основною лінією бойових зіткнень.

"Повний контроль вулиці Чайковського за ЗСУ. Буфер безпеки з вулицею Корсунського - на місці. З південного напрямку тиск окупантів не настільки запеклий, як на півночі, що обумовлено так само контрольованою ЗСУ "багатоповерхівкою", - додав Коваленко.

За даними експерта, українським військовим вдалося загальмувати просування ворога у багатоповерховій забудові.

"Маневрена оборона дає свої результати. Але без вирішення питання з логістикою через 0506 ця перевага може бути втрачена вже в короткочасній перспективі", - пояснив Коваленко.

Він також додав, що у місті значно знищилась інтенсивність російської авіації, а українська артилерія завдає ударів по позиціях окупантів.

Бої за Бахмут

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що окупаційні війська Росії збільшили інтенсивність обстрілів Бахмута. Ворог активно застосовує артилерію та авіацію. Окупанти знищують будівлі та споруди у місті.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. За словами Сирського, війська РФ намагаються окупувати Бахмут будь-якою ціною.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що окупанти Росії можуть залишити Бахмутський напрямок. Як вважає полковник запасу ЗСУ, загарбники можуть дійти висновки, що атаки в напрямку Бахмута не мають перспектив.

Інші новини:

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